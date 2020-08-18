В Орле поймали насильника

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле задержан насильник, находившийся в федеральном розыске. По версии следствия, в июле и августе 2020 года рецидивист совершил два преступления, на обеих жертв он напал в пригороде Орла.

Жителя Орловского района, неоднократно судимого, обвиняют в двух умышленных тяжких преступлениях против половой свободы личности. Известно, что на одну женщину задержанный напал в районе дачного поселка «Дормашевец», на вторую неподалеку – на Машиностроительной улице. При этом женщинам он угрожал ножом. Насильника объявили в федеральный розыск. Удалось задержать рецидивиста накануне, 17 августа.

- Сотрудники Управления уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен гражданин 1966 года рождения. На его розыск и задержание были ориентированы все наряды, несущие наружную службу. Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Следователям удалось установить причастность задержанного к преступлениям по результатам допросов, исследований биологических следов, вещественных доказательств.

- В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном и дал признательные показания, - рассказала корреспонденту «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего насильник будет заключен под стражу: об этом ходатайствует следствие. Расследование продолжается.