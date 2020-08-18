Коронавирус в Орловской области, новости на 18 августа: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Коронавирус в Орловской области, новости на 18 августа Фото: Архив "КП"

Сегодня, 18 августа, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 43 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Таким образом, за весь период наблюдения количество заразившихся COVID-19 достигло 6 тысяч 479 человек.

Накануне из больниц выписались 28 пациентов, излечившихся от коронавируса. Всего победили заболевание 4 тысячи 941 человек. Продолжают лечение 1439 инфицированных. Под аппаратами искусственной вентиляции легких находятся шесть пациентов.

Число заражений коронавируса в Орловской области на 18 августа 2020

За минувшие сутки пополнилась статистика и по смертности. Федеральный штаб подтвердил еще один летальный исход пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее число умерших – 99 человек.

Напомним, на данный момент под наблюдением в регионе остаются четыре групповых очага заболевания: в больнице Семашко, областной клинической больнице, областной психиатрической больнице и в Богдановском доме-интернате для престарелых и инвалидов. От вспышки заболевания здесь пострадали 724 человека.

Динамика выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 18 августа 2020

- На медицинском карантине остаются 575 пациентов, у 338 из них медики подозревают коронавирус, наличие его или отсутствие подтвердит лабораторное исследование. Орловцев, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с заболевшими, продолжают отправлять на самоизоляцию. Всего дома сидит 1385 человек, - сообщает региональный оперативный штаб.

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