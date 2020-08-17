В Орловской области почти 33 тысячи абонентов «Ростелекома» подключили пакетные тарифы

.

С начала 2020 года комплексными предложениями компании решили воспользоваться более трех тысяч абонентов Из них 2 500 объединили свои договоры за мобильную связь, интернет и доступ к видеосервису Wink в единый счет и теперь ежемесячно оплачивают общую фиксированную сумму за все услуги. Такой подход помогает клиентам экономить время и обходится дешевле, чем использование услуг по отдельности.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«У каждого клиента свои уникальные запросы и потребности. Мы работаем с каждым из них и предлагаем свои решения. Чтобы упростить управление услугами и, главное, их оплату, “Ростелеком” разработал комплексные предложения. Они содержат в себе интернет, доступ к видеосервису Wink, мобильную связь и другие сервисы. Самый простой способ экономить на услугах связи – подключить все единым пакетом и оплачивать одним счетом».

Комплексное решение «Технологии без границ» позволяет объединить на одном лицевом счете три сервиса: домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с, более 190 каналов в видеосервисе Wink, а также мобильную связь. Включенные в предложение 100 Гб мобильного интернет-трафика не расходуются при использовании мобильного приложения Wink, а также при общении в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber. По желанию абонент может добавить различные дополнительные сервисы – телевизионные каналы, антивирус, фиксированный IP-адрес и многое другое. Услуга позволяет объединить на едином лицевом счете до пяти СИМ-карт.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».

реклама