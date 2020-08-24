В Орле пьяная компания разгромила подъезд многоэтажки и избила попавшего под руку мужчину

Фото: vk.com/orel_onlain Фото: Соцсети

В Орле пьяная компания набедокурила в многоэтажном доме. Видео явно неадекватных действий нескольких пьяных мужчин попало в социальные сети - анонимный автор опубликовал их в группе "Инцидент Орел". На снимках и записях с камеры видеонаблюдения, расположенной в лифте, видно, как трое громят подъезд и избивают мужчину. Инцидент вызвал волну негодования.

Все случилось в ночь с субботы на воскресенье ( с 22 на 23 августа) в Пищевом переулке (район "Новой Ботаники"). В одной из квартир гудела компания, гости разошлись, но, видно, троице дебоширов захотелось продолжения банкета. Как отмечает автор поста, несколько человек вернулись, стали ломиться в чужую квартиру, побили стекла в тамбуре, окно, сломали пожарный шланг, а в лифте избили случайного прохожего, подрались друг с другом.

"Все это время больше часа не могли приехать сотрудники полиции. Жэк и скорая приезжали" - пишет автор поста.

Как сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, обращение в органы внутренних дел зарегистрировано 22 августа. Отдел полиции №2 (по Заводскому району) проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.