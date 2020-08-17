Коронавирус в Орловской области, новости на 17 августа: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 17 августа 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области по данным на 17 августа 2020 года подтверждено еще 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. За весь период наблюдения количество заразившихся COVID-19 в регионе составляет, таким образом, 6436 человек.

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Выписано за прошедший день 11 пациентов. Число выздоровевших приближается к пяти тысячам: всего болезнь победило 4913 орловцев.

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О новых летальных исходах не сообщается. Количество скончавшихся пациентов, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19, в Орловской области - 98.

В России в целом ситуация складывается следующая. За сутки выявлено 4892 случая заражения коронавирусной инфекцией, всего же в стране заболело 927 745 человек. Выздоровело еще 3133 пациента, а общее количество выписанных по выздоровлению россиян достигло 736 101. Оперативный штаб сообщает также о 55 смертях. Пандемия унесла жизни 15740 человек.

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Мы следим за развитием ситуации.