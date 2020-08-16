Пять человек погибли и четверо пострадали в ДТП под Орлом

В страшном ДТП под Орлом погибли пятеро Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Пять человек погибли в страшном ДТП под Орлом. Три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 "Крым".

Все произошло вечером в воскресенье, 16 августа, примерно в половине седьмого. Пока что известна предварительная информация, на месте аварии продолжают работу полицейские. Как сообщили корреспонденту "КП-Орел" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, на территории Мценского района столкнулись иномарки "Тойота", "Мазда" и "Рено". Удар был такой силы, что на фото с места происшествия сложно различить машины, их буквально смяло.

- На месте работали спасатели, которые деблокировали пострадавших, - рассказала "Комсомолке" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Автомобили от удара буквально смяло, как жестянки. Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Часть дороги пришлось перекрыть, устроив реверсивное движение. Личности погибших устанавливаются. Один человек госпитализирован в Мценскую районную больницу, троим помощь медики оказали на месте. Известно, что все погибшие и пострадавшие - взрослые.

Как именно произошло столкновение и что стало причиной трагической аварии предстоит установить следователям.