Коронавирус в Орловской области, новости на 16 августа: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось

Фото из архива "КП"

Федеральный оперативный штаб сообщает о еще 41 выявленном случаях заражения коронавирусной инфекцией в Орловской области на 16 августа 2020 года. Общее число подхвативших COVID-19 с момента начала наблюдения составляет на сегодняшний день 6396 человек.

За прошедший день выписаны по выздоровлению и сняты с наблюдения 15 пациентов. Это орловцы, победившие коронавирус. Число выздоровевших жителей региона достигает на 16 августа 4902 человека.

Летальных исходов за прошедшие сутки не зафиксировано. За время пандемии в Орловской области скончалось 98 человек с подтвержденным лабораторно диагнозом COVID-19.

В России за сутки подтверждено еще 4969 фактов заражения. За весь период наблюдения в РФ заболело 922 853 человека.

Мы следим за развитием ситуации.