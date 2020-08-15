Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, новости на 15 августа: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 15 августа 2020 года
Ольга СупоневаОльга СупоневаОльгаСупонева
КомментироватьОставить комментарий
Фото: архив КП

Фото: архив КП

На 15 августа 2020 года федеральный оперативный штаб сообщил о еще 45 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Таким образом, за весь период мониторинга ситуации число заразившихся COVID-19 в регионе составило 6355 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки еще 40 пациентов. Всего же, с момента начала распространения вируса по области, победить его смогли 4887 человек. Выздоровевшие орловцы вернулись к своей прежней жизни.

Подтвержден еще один летальный исход. За время пандемии в Орловской области скончалось 98 человек с подтвержденным лабораторно диагнозом COVID-19.

В России за сутки подтверждено еще 5061 фактов заражения. За весь период наблюдения в РФ заболело 917 884 человека.

Мы следим за развитием ситуации.

картина дняКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

Рекомендуемые