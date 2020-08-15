Коронавирус в Орловской области, новости на 15 августа: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

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На 15 августа 2020 года федеральный оперативный штаб сообщил о еще 45 выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Таким образом, за весь период мониторинга ситуации число заразившихся COVID-19 в регионе составило 6355 человек.

Выписано по выздоровлению за сутки еще 40 пациентов. Всего же, с момента начала распространения вируса по области, победить его смогли 4887 человек. Выздоровевшие орловцы вернулись к своей прежней жизни.

Подтвержден еще один летальный исход. За время пандемии в Орловской области скончалось 98 человек с подтвержденным лабораторно диагнозом COVID-19.

В России за сутки подтверждено еще 5061 фактов заражения. За весь период наблюдения в РФ заболело 917 884 человека.

Мы следим за развитием ситуации.