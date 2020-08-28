Коронавирус в Орловской области, новости на 28 августа: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось за сутки

В Орловской области еще 40 человек заразились коронавирусом Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области еще 40 человек заразились коронавирусом. О таком количестве новых выявленных заболевших за сутки сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заразившихся за весь период мониторинга достигло 6889 человек.

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Выписано по выздоровлению за прошедший день еще 42 человека, всего же победило болезнь и вернулось к прежней жизни 5461 человек.

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Сообщает оперативный штаб и о еще одном летальном случае. В общей сложности в Орловской области пандемия унесла жизни 105 человек: у всех лабораторно подтвердился диагноз COVID-19.

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Напомним, в Орловской области принято решение о продлении ограничительных мероприятий по коронавирусу до 30 сентября включительно. Повышенная готовность, масочный и перчаточный режим задержатся в регионе до 30 сентября включительно.

В России в целом ситуация с распространением коронавирусной инфекцией на 28 августа складывается следующая. За сутки выявлено еще 4829 случаев заражения среди населения, общее число заболевших уже достигает 980 405 человек. Выписано по выздоровлению 5905 пациентов, всего вернулись к прежней жизни, переболев, 798 466 россиян. Скончалось 110 человек, пандемия унесла жизни 16914 пациентов - у всех лабораторно подтвержден COVID-19.

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Мы следим за развитием ситуации.