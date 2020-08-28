В Орле осудили двоих африканцев, пытавшихся обмануть владельца ресторанного бизнеса

В Орле суд поставил точку в деле двоих иностранцев, пытавшихся обмануть бизнесмена Фото: Архив "КП"

В Орле суд поставил точку в деле двоих иностранцев, пытавшихся обмануть бизнесмена. Притворившись инвесторами граждане одной из африканских стран собирались похитить деньги у владельца ресторанного бизнеса, но были пойманы с поличным силовиками.

В сентябре 2019 года африканцы обратились к ресторатору с предложением открыть еще одно заведение на территории Орла. Вложить в открытие неожиданные инвесторы обещали 100 тысяч долларов, в дальнейшем часть прибыли отошла бы новым «бизнес-партнерам». Бизнесмен был не против, однако иностранцы рассказали, что их деньги покрыты черной краской. Чтобы ее смыть, нужно использовать специальное химическое средство и купюры того же номинала. Которые новоиспеченные «коммерсанты» попросили принести на следующую встречу – 34 тысячи долларов.

Деньги орловец принес, однако прежде сходил в полицию. Встреча происходила в подсобке кафе.

- Псевдоинвесторы сложили покрытые краской 379 билетов так называемого «Банка приколов» и принадлежащие потерпевшему деньги в один сверток. Выждав момент, мужчины незаметно подменили его на заранее подготовленный пакет с нарезанной бумагой. Затем они сделали вид, что наносят на деньги раствор и сообщили, что купюры очистятся через несколько часов, а сверток в течение этого времени открывать нельзя, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На выходе из заведения мужчин ждали силовики. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

Спустя без малого год суд вынес решение по дальнейшей судьбе иностранцев. Оба ближайшие полгода проведут в колонии общего режима, приговор уже вступил в законную силу.