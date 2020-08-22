Коронавирус в Орловской области, новости на 22 августа: сколько человек заболело и сколько выздоровело

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб на 22 августа 2020 года сообщил о еще 39 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области. Общее число заболевших за время наблюдения таким образом достигло 6636 человек.

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За сутки по выздоровлению выписан 61 пациент, количество победивших болезнь орловцев составляет уже 5160 человек.

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О новых летальных исходах на сегодняшний день оперштаб не сообщает. Всего пандемия в Орловской области унесла жизни 101 человека: у всех лабортаторно был подтвержден диагноз COVID-19.

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Тем временем власти Орловской области не исключают, что ограничения по коронавирусу в регионе могут продлиться и в сентябре месяце. В настоящее время антикоронавирусные меры продлены до 31 августа.

По России в целом за сутки подтвердился 4921 случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в РФ составляет 951 897 человек. Выздоровело за сутки больше человек, чем заболело: 6147, а всего выписано по выздоровлению 767 477 человек. Скончался за минувший день 121 человек, в общей сложности в России зафиксировано 16310 летальных исходов ковида.

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Мы следим за развитием ситуации.