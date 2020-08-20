Коронавирус в Орловской области, новости на 20 августа: количество выздоровевших превысило 5000 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 20 августа 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на 20 августа 2020 года подтверждено еще 38 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее количество заболевших за все время мониторинга достигло на сегодняшний день 6558 человек.

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Победивших болезнь за прошедшие сутки больше, чем заразившихся. Выписано по выздоровлению 64 пациента, количество выздоровевших таким образом превысило 5 тысяч человек и составляет 5050.

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Сообщает оперштаб и о еще одном летальном случае. Накануне число скончавшихся орловцев с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло сотни человек, сегодня эта цифра составляет 101.

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В российских регионах в целом за сутки подтверждено еще 4785 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших за время пандемии составляет 942 106 человек. Выздоровело еще 6090 россиян, всего 755 713 пациентов победили коронавирус и вернулись к своей прежней жизни. По данным оперативного штаба в регионах России за сутки летальным исходом ковид обернулся еще для 110 человек. Всего пандемия унесла жизни 16099 человек в РФ.

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Мы следим за развитием ситуации.