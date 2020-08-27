Коронавирус в Орловской области, новости на 27 августа: новые случаи заражения, выздоровления, летальные исходы

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орловской области на 27 августа 2020 года подтвержден еще 41 случай заболевания коронавирусной инфекцией среди жителей региона. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Таким образом общее число заразившихся коронавирусом на Орловщине за весь период наблюдения составило 6849 человек.

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Что касается динамики выздоровлений, то за сутки выписано еще 79 человек. Все они победили болезнь и вернулись к своей привычной жизни. Всего с начала пандемии вылечилось 5419 орловцев.

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О новых летальных случаев оперштаб не сообщает. Пандемия унесла жизни 104 человек, у них у всех был лабораторно подтвержден ковид.

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В России в целом на сегодняшний день ситуация складывается следующая. Подтверждено за сутки еще 4711 случаев заражения, общее число заболевших достигло 975 576 человек. Покинули больницы или сняты с наблюдения на дому по выздоровлению еще 6411 пациентов, всего выздоровело в регионах РФ 792 561 человек. Зафиксирован 121 новый смертельный случай. Общее количество скончавшихся пациентов - .16804.

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Мы следим за развитием ситуации.