В Ливнах случайных конфликт прохожих обернулся убийством Фото: Архив "КП"

В городе Ливны Орловской области случайный конфликт двоих прохожих обернулся трагедией. Один из мужчин ударил другого ножом и бросил умирать.

Все случилось поздним вечером в понедельник, 24 августа, на улице Денисова районного центра, рядом с торговым павильоном. Внезапная ссора переросла в нападение. В больницу доставили истекающего кровью мужчину, но спасти его жизнь не удалось. 49-летний ливенец скончался в медицинском учреждении от множественных ран. На место происшествия прибыли полицейские и следователи.Оперативники взялись за розыск предполагаемого нападавшего.

Полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев, также оказалось, что злоумышленник засветился на записи с камеры видеонаблюдения.

- Был осуществлен подворный обход жилого сектора. В результате полицейские установили личность и местонахождения подозреваемого. Им оказался местный 35-летний житель, - рассказала корреспонденту «КП» Олеся Лихобабина, врио начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Как выяснилось, конфликт между двумя мужчинами возник внезапно. И задержанный в качестве аргумента выбрал нож.

- По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - прокомментировала "Комсомолке" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Расследование продолжается.