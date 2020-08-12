Ведомственная перекличка: в Орле чиновники пишут отписки, а жильцы дома на Генерала Жадова со страхом ждут дождей

Дом №21 на улице Генерала Жадова в Орле в ожидании ремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Капитальный ремонт – одна из самых острых тем в Орле. Знают об этом не понаслышке и в доме №21 на улице Генерала Жадова в Советском районе. Вот уже несколько лет жильцы пятиэтажки пытаются добиться, чтобы у них починили старую шиферную крышу, которая сыпется и течет и зимой, и летом.

Жилому зданию уже 44 года. Сейчас люди здесь просто боятся, что бесконечные протечки могут обернуться бедой: через крышу уже видно "звездное небо".

В отчаянии найти правду в многочисленных инстанциях, жители дома №21 на улице Генерала Жадова обратились в редакцию «Комсомолки». Мы попытались разобраться, кто же должен отвечать за происходящее и когда дело сдвинется с мертвой точки.

ЖУТКИЙ ЧЕРДАК С ВИДОМ НА НЕБО

Чтобы увидеть истинный масштаб проблемы, мы выехали на место. Было это еще в конце июля. Тогда первое что мы смогли увидеть – это многочисленные тазики, которые люди уже и не убирают даже в сухую погоду.

- Кто знает, когда буря будет. Вот так ночью польет и затопит все, - призналась нам Анна Ивановна, хозяйка одной из квартир.

Жильцы дома боятся делать ремонт из-за грядущих дождей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

К слову, потолок во многих квартирах на пятом этаже яркое подтверждение того, что потопы здесь случались и не раз.

- Делать ремонт здесь практически бессмысленно, пока крышу не отремонтируют. Некоторые решаются, а потом специалистов вызывают, что с натяжных потолков воду спустить. Уже руки опускаются, вот так и живем, - рассказывала бабушка Валя, показывая на ржавые стены на кухне.

При этом жильцы дома №21 в один голос говорили, что это еще «цветочки». Самая жуткая картина открывается на чердаке, ведь ночью, через дыры в крыше там прекрасно видно звездное небо.

Вот мы и отправились на чердак. Звезд, правда, не увидели, зато горы нашли обсыпавшегося шифера, огромный слой голубиного помета, тушки погибших птиц и трещины в крыше. Картина действительно оказалась жуткой.

Текущий ремонт здесь явно не спасет ситуация. Так будет ли капитальный?

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ

Как рассказали нам жильцы злополучного дома, летом 2019 года они провели собрание собственников и собрали голоса за капитальный ремонт. Более 50% сказали свое «ДА» и расписались в официальном документе.

Следы многолетнего залития видны невооруженным глазом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Собранные подписи мы передали директору нашей управляющей компании вместе с актом о протечках, который составила жилищная инспекция. Он передал материалы в городской совет народных депутатов и нас вроде как включили в программу капитального ремонта на 2020 год. На этом дело у нас закончилось, больше никаких подвижек нет. Потолок как тек так и течет, - поделились с нами жильцы.

Мы постарались выяснить, почему же намеченный на 2020 год ремонт никак не начнется. Обратились сразу в три инстанции: к директору управляющей компании ООО «УК РСУ №1», в Фонд капитального ремонта и в администрацию города Орла. Получить быстрого ответа, к сожалению, не получилось. То руководителей нет на месте, но официальный запрос на электронной почте «потерялся».

Однако спустя несколько недель нам все же удалось выяснить: капитальный ремонт в 2020 году должен быть!

- В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области от 28 ноября 2017 года №500 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области в 2018-2020 году» дом №21 по адресу улица Генерала Жадова включен в подпрограмму на 2020 год, - сообщили корреспонденту «КП» Сергей Коваль, исполняющий обязанности директора НО «РФКР».

Кроме того, по данному дому Управление государственной жилищной инспекции Департамента надзорной и контрольной деятельности выдало заключение с рекомендацией о проведении капитального ремонта крыши.

Вот в таком "светящемся" состоянии сейчас крыша Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Наличие дома в подпрограмме уже говорит о ненадлежащем техническом состоянии крыши, о наличии обращений и жалоб жителей в адрес управляющей компании, администрации города орла, УГЖИ по Орловской области, - пояснил Сергей Андреевич.

Правда, рекомендации рекомендациями, а дальше дело действительно не идет. Ситуация затормозилась на уровне проектно-сметной документации.

В Фонде капитального ремонта нам рассказали, что ее заказчиком выступает городская администрация. По состоянию на 1 августа в фонд документация не поступила. Без нее выбор подрядной организации и ремонт начать невозможно.

- Аукцион на проведение ремонтных работ будет объявлен в течение недели с момента поступления проектно-сметной документации в НО «РФКР». На проведение ремонтных работ будет отведено три месяца с момента заключения договора, - говорит исполняющий обязанности директора НО «РФКР».

Вроде бы все логично. Однако затем мы получаем ответ от администрации Орла (заказчика).

- Ответственным исполнителем и заказчиком капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов является Региональный фонд капитального ремонта. В настоящее время ремонт крыши вышеуказанного дома не начат, так как НО «РФКР» не был объявлен аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ. Обращений по поводу ненадлежащего технического состояния кровельного покрытия в орган муниципального жилищного контроля не поступало, - сообщил «КП» Евгений Гришин, заместитель главы администрации города Орла, начальник управления городского хозяйства и транспорта.

Дом №21 на улице Генерала Жадова в Орле в ожидании ремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Легкое противоречие между несколькими ведомствами затянулась. Близится осень, сезон дождей и жители дома №21 на улице Генерала Жадова с опаской ждут новый затоплений и пропавший косметический ремонт в собственных квартирах.

В управляющей компании ситуацию тоже изменить не могут. Повреждение крыши слишком большое. Залатать шифер надолго уже практически невозможно.

СПРАВКА «КП»

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По данным фонда капитального ремонта, в 2020 году в Орле необходимо отремонтировать 74 крыши, из которых органами местного самоуправления по 65 представлена необходимая документация. По девяти еще нет проектно-сметной документации.

На 40 объектах ведутся работы, 14 объектов сданы, по 11 домам ведутся аукционные процедуры по определению подрядной организации на производство работ.

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