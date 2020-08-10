Один человек погиб и трое покалечились в ДТП с квадроциклом под Орлом

В ходе уголовного расследования будет установлено, кто из участников ДТП управлял квадроциклом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области трагедией для компании молодых людей обернулась поездка на квадроцикле. Транспорт влетел в дерево, в результате аварии один человек погиб и трое покалечились.

Все произошло в пригороде Орла. Днем субботы, 8 августа, четыре человека ехали на квадроцикле в сторону поселка Дружный. В какой-то момент водитель не учел особенностей транспорта, которым управлял, потерял над ним контроль и на скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что не оставил шансов одному из компании: 29-летний мужчина погиб на месте аварии еще до приезда медиков. На больничных койках оказались остальные участники аварии: 34-летний и 31-летний мужчина, а также 27-летняя девушка.

- В ходе уголовного расследования будет установлено, кто из участников ДТП управлял транспортным средством, - прокомментировали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.