Коронавирус в Орле, новости на 9 августа: число заболевших уже составило 5966 человек

Коронавирус в Орле, новости на 9 августа Фото: Архив "КП"

Сегодня, 9 августа, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 43 новых случая заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся COVID-19 жителей региона за все время наблюдения почти приблизилось к новому психологическому порогу в шесть тысяч, достигнув 5966 инфицированных.

Число заболевших коронавирусом в Орловской области на 9 августа 2020

За прошедший день из орловских больниц выписались 15 человек, победивших болезнь. Всего выздоровело уже 4633 человек. Все они вернулись к привычной жизни. На данный момент от заболевания в продолжают лечиться 1 тысяча 239 человек.

О новых летальных исходах не сообщается. Общее число умерших пациентов с COVID-19 составляет 94 человека. Напомним, последний смертельный случай в Орловской области был подтвержден федеральным оперштабом накануне.

Число излечившихся от коронавируса в Орловской области на 9 августа 2020

Из-за коронавируса в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Пока областные власти продлили их до конца лета. По-прежнему сохраняется масочный режим, соблюдение социальной дистанции и правил санитарной безопасности. Контроль за их соблюдением усилен.

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