Коронавирус в Орле, новости на 8 августа: число заразившихся и летальных исходов вновь растет

Коронавирус в Орле, новости на 8 августа Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 8 августа, федеральный оперативный штаб подтвердил еще 38 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся COVID-19 жителей региона за все время наблюдения почти приблизилось к новому психологическому порогу в шесть тысяч, достигнув 5923 инфицированных.

Число новых заражений коронавирусом в Орловской области на 8 августа 2020

За прошедший день из орловских больниц выписались 56 человек, которые смогли победить болезнь. Всего выздоровело уже 4618 человек. Все они вернулись к привычной жизни.

Однако пополнилась и статистика по смертности от коронавируса. Федеральный оперштаб подтвердил еще один летальный исход. Таким образом, количество скончавшихся пациентов с лабораторно подтвержденным диагноз COVID-19 составило 94 человека.

На данный момент от заболевания в Орловской области продолжают лечиться 1 тысяча 211 человек.

Число излечившихся от коронавируса в Орловской области на 8 августа 2020

Напомним, накануне власти региона приняли решение об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, в особенности за соблюдением масочного режима. Ограничения по коронавирусу продлены до 31 августа включительно.

Мы следим за развитием ситуации.