БИЗНЕС ИНСАЙТ для орловских предпринимателей

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Обучающая программа представлена выступлениями 4-ёх спикеров: Андрей Шариков «Бизнес с нуля. Сквозь все кризисы - вперед!», Галина Кушнарёва «Стресс: как с ним справляться?», Олег Панин «Как создать продукт, востребованный рынком», Кирилл Липай «Особенности продвижения в коронакризис». Деловая встреча будет проходит на свежем воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Количество мест ограничено. Подробная программа, условия участия и регистрация здесьздесь

Узнать больше о государственной поддержке бизнеса, антикризисных мерах и получить бесплатные консультации об открытии и развитии бизнеса в Орловской области можно в центре «Мой Бизнес» (https://msb-orel.ru/) по телефону горячей линии: +7(4862) 44-30-20.