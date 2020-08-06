Коронавирус в Орле, новости на 6 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 6 августа 2020 года Фото: Архив "КП"

Еще 36 фактов заражения коронавирусной инфекцией среди жителей Орловской области выявлено на 6 августа 2020 года. Об этом сообщает федеральный оперштаб. Общее число заболевших за время наблюдения достигло 5848 человек.

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По выздоровлению за минувшие сутки выписано почти вдвое больше человек: к прежней жизни вернулись 66 орловцев, победивших коронавирус. Всего выздоровело уже более четырех с половиной тысяч человек - 4516.

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О новых летальных исходах не сообщается. Количество смертельных случаев COVID-19 по прежнему составляет 93.

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В России в целом за сутки зафиксировано еще 5267 случаев заражения. Всего в стране выявлено 871 894 заразившихся коронавирусом человека. Выздоровевших за прошедший день прибавилось 7331. В общей сложности болезнь победили 676 357 человек. Оперативный штаб также сообщает о 116 летальных случаях, всего скончалось 14606 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19.

Мы следим за ситуацией.