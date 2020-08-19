Дню знаний быть, а маскам на уроках – нет: каким будет новый учебный год для орловских школьников

Каким будет новый учебный год для орловских школьников? Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Совсем скоро стартует новый учебный год 2020-2021, и он обещает быть весьма нестандартным: свои коррективы в организацию образовательного процесса внес коронавирус. Как готовятся школы к 1 сентября? Нужно ли будет детям носить маски на уроках? Ждет ли вновь орловских школьников удаленка и будут ли учителей тестировать на ковид? В преддверии Дня знаний эти и другие волнующие как родителей, так и педагогов вопросы в интервью «Комсомолке» ответит заместитель главы регионального Департамента образования Владимир Агибалов.

КП: Как готовятся школы Орловской области к новому учебному году?

Ситуация с коронавирусом повлияла на подготовку образовательных организация к новому учебному году, в том числе и из-за переноса ЕГЭ. Однако с 3 августа началась приемка школ, продлится она до 19 числа. Приемка проходит во всех районах области в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения РФ. В образовательных учреждениях работают межведомственные комиссии, в которые входят представители органов Управления образования, полиции, МЧС, Ростехнадзора, нацгвардии, ГИБДД.

В этом году главное внимание при подготовке приковано к созданию системы безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Учитываются рекомендации Роспотребнадзора по работе школ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. То есть во внимание берется оснащенность образовательных организаций средствами дезинфекции, антисептиками для обработки рук, защитными масками для сотрудников, бесконтактными термометрами, бактерицидными лампами.

Внештатных ситуаций не возникает.

КП: Какие дополнительные меры безопасности будут приняты в школах? Как изменится учебный процесс?

Учебный год начнется штатно с соблюдением всех мер безопасности и всех рекомендаций. Министерство просвещения представляет субъектам свои требования, которые доведены до всех отделов образования. Организационных вопросов, конечно, немало. Понятно, что должна соблюдаться социальная дистанция, по возможности для каждого учащегося должно быть организовано индивидуальное посадочное место, однако реальной возможности поставить каждому ученику отдельную парту мы не имеем: школы ограничены рамками одного класса.

Много споров возникает и о том, где раздеваться детям. Минпросвещения предлагает в классах, Роспотребнадзор в раздевалках по одному. Мы поддерживаем позицию Роспотребнадзора, потому что для того, чтобы ученики могли снять верхнюю одежду в классе нужно закупать дополнительную мебель, что накладно. Не у всех школ есть средства, а перекладывать это обязательство на родителей - последнее дело. Руководители школ также не должны перекладывать проблемы приобретения рециркуляторов и термометров на родителей. Это категорически запрещено. Создать безопасное условие пребывание детей – задача школ.

Все занятия будут начинаться не ранее восьми часов, а расписание сформируют таким образом, чтобы дети были максимально разобщены. Будет сведено до минимума перемещение учеников между классами. То есть уроки будут проходить в одной аудитории, за исключением тех предметов, где невозможен перенос оборудования (информатика, физика, химия). Классы будут делиться на подгруппы, условно говоря информатика-физика, и затем вторая половина урока физика-информатика. Может быть, такой подход не очень удобный, но как школьный учитель говорю, что это нормальная практика.

Будет растянуто время обедов, то есть одной большой перемены, когда дети все вместе едят в столовой, не будет. Ограничение по посещению столовой – 50 человек.

КП: А не ждет ли ребят третья смена?

Нам категорически не рекомендовано уводить детей в третью смену. Однако по городу Орлу, в тех школах где уже есть две смены, справляться будет непросто. Придется отказаться от части факультативных занятий и дополнительных уроков или перевести их в удаленный режим. Основные дисциплины будут проходить в обычном ритме. Возможны сокращенные уроки, в зависимости от количества учащихся в школах. Если детей много и мы не успеваем в две смены, то мы сокращаем продолжительность уроков до 30 минут с тем, чтобы успеть дать большее количество уроков. Группы продленного дня будут работать.

Рекомендовано часть занятий переносить на открытый воздух, конечно, пока стоит хорошая погода.

КП: Будут ли дети на уроках находиться в защитных масках?

Вокруг этого вопроса было много споров. В итоге решено, что средства индивидуальной защиты будут использовать только педагоги и персонал учебных заведений, для детей масочный режим на уроках не предусмотрен. Однако в каждом конкретном случае будем считаться с ситуацией.

КП: А предусмотрено ли тестирование на COVID-19 для педагогов и работников школ?

Массового тестирования не будет. При поступлении вакцины будет обязательное вакцинирование педагогических работников и обслуживающего персонала. Сейчас этот вопрос прорабатывается. При этом мы имеем ввиду не только ковидную вакцину, но и гриппозную. Сезон ОРВИ и гриппа не за горами.

Опять же не забываем, что для всех предусмотрена обязательная термометрия два раза в день.

КП: Каков план действий на случай заноса коронавируса или его вспышки в школах?

В таком случае классы и школы тут же уходят в карантинный режим работы, дети переходят на дистанционное обучение. Если подозрение на коронавирус у учителя, он отстраняется от учебного процесса, идет замена, нет замены – предмет снимается.

В целом, так всегда и было, никаких ноу-хау здесь нет. Требования стали жестче, да. Не исключаем, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации какие-то предметы, а возможно и все, будут переведены в дистанционный режим. Если статистика по заболеваемости начнет расти, мы не будем дожидаться случаев заражения, обучение перейдет на дистанционку.

КП: Как все-таки пройдет День знаний в этом году? Ждут ли детей праздничные линейки или они оказались под запретом?

Первое сентября никто не отменял. Прежде всего стоит брать во внимание, что во всех муниципальных образованиях Орловской области эпидемиологическая ситуация абсолютно разная. У нас есть город Орел, в котором самая высокая наполняемость школ и есть, например, Сосковский район, где наполняемость школ ниже среднего. Поэтому мы предлагаем свободный формат проведения первого сентября, ориентированный на три момента: первое – наличие или отсутствие карантинного режима, который может быть введен и в отдельной школе. Второе, мы исходим из того, что Роспотребнадзор не снимал ограничений по максимальной численности присутствующих в 50 человек. Полагаю, что если в школе учится 200 человек, то можно провести четыре разных праздничных мероприятия с разбежкой по времени: для начальной школы своя линейка, для средней своя, и отдельная для выпускников. И третий фактор – это погодные условия.

В целом, как пройдет первое сентября будут решать руководители образовательных учреждений (при соблюдении трех указанных параметров). Не будем забывать, что есть риск. Придут родители, бабушки, дедушки. Поэтому все меры безопасности обязательны к соблюдению: термометрия, санитарная обработка, дежурство медицинского работника, проветривание, использование средств индивидуальной защиты родителями и педагогами.

На сегодня есть предварительное решение по городу Орлу: от общешкольных линеек образовательные учреждения отказались. Это их право. Праздничные мероприятия пройдут по аудиториям. Детей ждут тематические классные часы и занятия.