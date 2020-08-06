Крупнейший региональный холдинг

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Ольга СУПОНЕВА

Во второе воскресение августа Россия отмечает День строителя. В Орловской области этот праздник совпадает с днем рождения крупнейшего регионального строительного холдинга. В год 77-летия ПАО «Орелстрой» реализовывает множество проектов.

РЕШЕНИЯ 2020-ГО

Несмотря на нестандартные задачи, с решением которых на пороге нового десятилетия столкнулся весь мир, строители продолжают выполнять свои профессиональные обязанности. Сегодня «Орелстрой» ведет строительство десяти многоквартирных домов в пяти микрорайонах и жилых комплексах родного города. Новостройки ждут будущих новоселов в микрорайонах Зареченский и Болховский, ЖК «Московский парк», «Подсолнухи» и «Университетский».

Как и в далеком 1943 году, и в течение всех лет работы компании, в апреле текущего года орелстроевцы снова пришли на помощь горожанам. Одной из главных задач в это время стало наращивание коечного фонда для приема инфекционных пациентов. Для того, чтобы медицинские учреждения смогли принять достаточное количество больных в оптимальных условиях, понадобилось оперативное перепрофилирование. В сжатые сроки строителями были оборудованы корпуса для госпитализации и лечения пациентов в больницах им. Семашко и им. Боткина. Здесь появились специальные боксы для изоляции зараженных, система вентиляции и внутренняя разводка кислорода. Работы выполнялись с соблюдением всех требований по предотвращению распространения новой опасной вирусной инфекции.

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СТРОЙКА БУДУЩЕГО

Орловские строители всегда шли в ногу со временем, предлагая современникам новаторские технологичные решения. Одним из них стала легендарная «непрерывка», за которую «Орелстрой» получил одну из самых почетных государственных наград. В 2020 году в холдинге появился новый отдел, который разрабатывал проект жилого здания с применением технологий BIM-моделирования. В России переход на эту технологию был запланирован на 2023 год, но в марте 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил сделать это уже с 1 января 2021 года. Решении форсировать переход строительной отрасли на BIM предполагает необходимость отказа от привычных чертежей.

Отдел информационного моделирования ПАО «Орелстрой» всего за четыре месяца создал трехмерную модель здания, содержащую необходимую информацию для выполнения всех строительных работ и осуществления контроля качества. Успех орловцев в новом направлении оценили коллеги по строительной отрасли, попросив поделиться опытом на конференциях. На следующем этапе строительному холдингу предстоит внедрить инновационную технологию и собственные разработки в практический строительный процесс.

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МИКРОРАЙОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Одно из новшеств, реализованных ПАО «Орелстрой» в 2020-м – единый дизайн-код жилых комплексов. Например, для ЖК «Московский парк» выбрана цветовая гамма «все оттенки зелени». Цвет фасадов, стен, зданий и подъездов максимально соответствует природному зеленому. Стены трансформаторных подстанций украшают иллюстрирующие живую природу анималистичные граффити, которые являются частью общей концепции дизайна. В молодых микрорайонах застройщика уже «поселились» яркие лесные птицы и семья белочек, а в прогулочных зонах появились оригинальные световые инсталляции.

При этом в приоритетах Орелстроя по-прежнему остаются комфорт и безопасность. Компания предлагает квартиры с большим выбором планировок, уже с готовой отделкой разных типов, есть варианты со встроенным кухонным гарнитуром и бытовой техникой. Придомовые территории разделены на зоны по возрастам. Площадки оборудованы специальном безопасном покрытием, минимизирующим риск травм. Детские городки и песочницы для самых маленьких расположены вдалеке от проезжей части. У взрослых появилась возможность поддерживать спортивную форму благодаря занятиям на современных стационарных кардио- и силовых тренажерах.

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В планах холдинга еще много отличных новостей для будущих новоселов.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной образования ПАО «Орелстрой»!

Ваша компания – признанный флагман строительной отрасли Орловской области, ровесник освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Не будет преувеличением сказать, что в возрождение Орла из руин, в его мирное послевоенное развитие решающий вклад внесли ваши предшественники, ставшие в свое время инициаторами знаменитой «орловской непрерывки».

Целыми кварталами, новыми перспективными микрорайонами, современными социальными объектами, возведенными вашими руками, прирастает сегодня Орёл. Замечательно и то, что вы расширяете географию своей деятельности. Ваши знания, опыт, ответственность, умение работать с полной самоотдачей хорошо известны далеко за пределами Орловской области.

Искренне благодарю вас за созидательный труд на благо родного края, достойный вклад в его социально-экономическое развитие. Рассчитываю, что мы будем и в дальнейшем расширять наше сотрудничество во имя процветания Орловщины, повышения качества жизни земляков.

Здоровья вам, благополучия, реализации планов и новых успехов.

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Губернатор Орловской области А.Е. Клычков

Уважаемый коллектив ПАО «Орёлстрой»!

Сердечно поздравляю вас с 77-летием!

ПАО «Орёлстрой» — компания с богатой историей. В разгар Великой Отечественной войны в условиях тотальной нехватки стройматериалов и рабочей силы ваши предшественники восстанавливали больницы, электростанции, заводы и фабрики. В мирное время их руками заново строились школы, детские сады, библиотеки и кинотеатры.

Теперь — ваше время! Благодаря вашему профессионализму, упорному труду и целеустремлённости в 2020 году ПАО «Орёлстрой» занимает лидирующую позицию на строительном рынке нашего региона. Желаю и дальше придерживаться избранного вектора!

Пусть с каждым днём ваша компания расширяет свои горизонты, процветает и растёт в успехе и стабильности.

Желаю всему коллективу ПАО «Орёлстрой» крепкого здоровья, креативных идей, воплощения в жизнь всех проектов и достижения поставленных целей и задач. Успехов в профессиональной деятельности на благо Орловщины!

А. С. Муромский, глава Администрации города Орла

Уважаемые орловцы!

Сегодня свой очередной – 77-й день рождения – отмечает одно из старейших предприятий региона – ПАО «Орёлстрой».

Организация – уникальная. На Орловщине нет ни одного человека, который так или иначе не был связан с «Орёлстроем». Кто-то здесь работал или работает, у кого-то трудятся родственники, кто-то из нас живёт в домах, водит детей в детские сады и школы, построенные компанией. Сложно перечислить все объекты, которые появились за эти годы на территории города и области благодаря предприятию, – заводы и больницы, поликлиники и вузы, детские сады, дворцы культуры, спортивные и торговые центры, храмы и монастыри.

Большинство из них стали визитными карточками нашего города. Благодаря «Орёлстрою» были отстроены Привокзальная площадь и площадь Мира, восстановлен полностью разрушенный в годы Великой Отечественной войны завод № 9, ныне «Текмаш», гостиница «Орёл» и кинотеатр «Современник», Орловский государственный академический театр им. И. С. Тургенева и Дом Советов, Дворец пионеров им. Ю.А. Гагарина, стадион им. В.И. Ленина и автовокзал, а также первый в Орле шестнадцатиэтажный дом на улице Поликарпова. Знаменитая Орловская непрерывка – это тоже – «Орёлстрой».

Многое изменилось за десятилетия, далеко вперёд ушли технологии, неизменным осталось главное – подход коллектива компании к своему делу. Здесь работают целые династии тружеников, общий трудовой стаж некоторых из них насчитывает по нескольку веков.

Прежним остался и девиз – польза, прочность, красота.

Сегодняшний день компании также, как и десятилетия назад, тесно связан с родной Орловщиной, её развитием, завтрашним днём.

Уважаемые орелстроевцы! Желаю, чтобы ваш труд был не только востребован, но и по достоинству оценен! Здоровья, счастья и пусть ваше благополучие растёт также, как этажи возводимых вами домов! С праздником!

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Л.С. Музалевский,

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов

Уважаемые работники ПАО «Орелстрой», дорогие друзья!

Строительная отрасль – локомотив, который ускоряет движение целых секторов экономики. Ваша работа - это одно из самых естественных для человека дел с младенческого возраста, когда малыш пытается из кубиков собрать дом. Сегодня вы своими руками кирпичик за кирпичиком создаете настоящее и будущее нашего города Орла. Первые руководители организаций, стоящих у истоков современного «Орелстроя» носили военные погоны. Они восстанавливали наш город после освобождения в 1943 году из руин Великой Отечественной. Корпуса «Текмаша», здание театра и целые жилые кварталы – десятилетиями строители укрепляли авторитет самой мирной профессии.

Пускай сооруженные Вами здания буду надёжными и крепкими. От вашего профессионализма зависит их качество, а, следовательно, комфорт и безопасность граждан. Пусть все, что вы создаете стоит века и радует людей своей красотой и основательностью.

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Мэр города Орла В.Ф. Новиков

Уважаемые Партнёры!

Вот уже 10 лет «Орелстрой» и Россельхозбанк связывает тесное и плодотворное сотрудничество. Сердечно поздравляем руководство, инженерно-технических работников, строителей и сотрудников компании «Орелстрой» со знаменательным событием в жизни коллектива — 77-летием деятельности!

В качестве ведущего застройщика региона компания вносит огромный вклад в обеспечение горожан комфортным жильем, благоустройство архитектурного облика нашего города, развитие инфраструктуры и экономики в целом.

В этот праздничный день желаем вам масштабных проектов, высоких результатов и успешной реализации задуманного!

Пусть каждый проект становится новым поводом для гордости и дает новые силы продолжать вашу полезную деятельность! Россельхозбанк всегда будет вашим надежным партнером!

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Михаил Шихман, директор Орловского филиала АО «Россельхозбанк»

Дорогие друзья!

Мне приятно именно так обратиться к вам, потому что наши тесные партнерские отношения давно стали дружескими. Поздравляю вас с Днём рождения компании и профессиональным праздником. Профессия строителя - одна из самых почётных и созидательных на земле.

В этой отрасли трудятся специалисты высочайшей квалификации, спаянные общим делом и крепкими традициями.

Вы возводите жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры, делая жизнь людей лучше, краше, комфортнее и счастливее.

Убежден, что наш надежный партнер ПАО «Орелстрой» с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами. Это бренд, которому доверяют и который уважают. Сегодня вы один из крупнейших застройщиков региона, который уверенно продолжает курс на развитие.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов, развития, процветания и всего самого доброго.

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Ярослав Скирта, управляющий Орловского отделения ПАО Сбербанк

Символично, что День нашего города, его освобождение совпадает с профессиональным праздником Днем строителя и 77-ой годовщиной образования самой крупной строительной организации «Орелстрой». Ведь когда войска уходили на запад из задымленного Орла, то первыми на улицы города, лежащие в разрухе и завалах, вышли строители участка №39 военно-строительных дорог управления тыла Брянского фронта! Вышли для того, чтобы приложив физические и духовные силы построить новый город, Город-Сад! И сейчас, выходя на балкон своей новой квартиры, и окидывая взором горизонты новостроек, горожане могут от всего сердца сказать спасибо орелстроевцам за самоотверженный труд, целеустремленность в достижении поставленных задач, доброту, любовь и сохранение традиций предшествующих поколений! С праздником, друзья! Будьте здоровы и счастливы!

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Елена Майорова, заслуженный работник культуры РФ

ОГУ имени И. С. Тургенева поздравляет ПАО «Орёлстрой»

ПАО «Орелстрой» уже в течение длительного времени является надежным партнером ОГУ имени И. С. Тургенева по многим вопросам.

Сейчас к подписанию подготовлен договор о сотрудничестве между этими двумя организациями. Согласно документу «Орёлстрой» совместно с опорным университетом готов разработать специальные образовательные программы разных уровней подготовки с возможностью выплаты стипендий учащимся. Кроме того, не так давно сотрудники «Орелстроя» завершили обучение по программам профессиональной переподготовки в опорном вузе.

«Орёлстрой» также является основной базой для прохождения производственной практики студентов ОГУ имени И. С. Тургенева строительных направлений подготовки и не только. После заключения соглашения о сотрудничестве компания будет готова гарантировать трудоустройство лучших студентов.

Желаем Вам процветания, успеха, слаженной работы и воплощения новых смелых планов. Тысячи людей благодарны Вам за труд, пусть с годами эта благодарность только множится.

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Врио ректора ОГУ им. Тургенева Федотов А.А. и коллектив университета

От всей души поздравляем наших уважаемых друзей – сотрудников компании « Орелстрой». Желаем крепкого здоровья, радости и счастья в семьях, дальнейшего развития бизнеса, новых интересных проектов и верных соратников и партнеров.

С уважением, руководство и коллектив ООО «Ока Керама»