Коронавирус в Орле, новости на 5 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

В Орловской области на 5 августа 2020 года подтверждено еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди население по данным федерального оперштаба. Общее число заболевших за весь период наблюдения в регионе составило таким образом 5812 человек.

.

Выздоровело за прошедшие сутки 25 орловцев. Всего победило COVID-19 4450 жителей области. Они вернулись к прежней жизни.

О новых летальных случаях за минувший день не сообщается. Общее число скончавшихся пациентов на Орловщине составляет на сегодня 93 человека.

.

.

В России в целом за сутки подтверждено еще 5304 случая заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших достигло 866 тысяч 627 человек. Выписано по выздоровлению за прошедший день в РФ еще 7555 пациентов, всего выздоровело 669 тысяч 029 человек. Летальных исходов подтверждено 139, всего скончалось 14490 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

.

Мы следим за развитием ситуации.