2020-08-05T11:30:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 5 августа: сколько человек заразилось, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 августа 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 августа 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 5 августа 2020 годаФото: Архив "КП"
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В Орловской области на 5 августа 2020 года подтверждено еще 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди население по данным федерального оперштаба. Общее число заболевших за весь период наблюдения в регионе составило таким образом 5812 человек.

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Выздоровело за прошедшие сутки 25 орловцев. Всего победило COVID-19 4450 жителей области. Они вернулись к прежней жизни.

О новых летальных случаях за минувший день не сообщается. Общее число скончавшихся пациентов на Орловщине составляет на сегодня 93 человека.

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В России в целом за сутки подтверждено еще 5304 случая заражения коронавирусом среди населения. Общее число заболевших достигло 866 тысяч 627 человек. Выписано по выздоровлению за прошедший день в РФ еще 7555 пациентов, всего выздоровело 669 тысяч 029 человек. Летальных исходов подтверждено 139, всего скончалось 14490 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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