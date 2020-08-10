Коронавирус в Орловской области, новости на 10 августа: число заболевших превысило 6 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области количество заболевших коронавирусом превысило 6 тысяч человек. По данным федерального оперштаба на 10 августа 2020 подтвердилось еще 50 случаев заражения COVID-19, общее число подхвативших болезнь за весь период мониторинга достигло 6016.

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Выздоровело за минувшие сутки всего 6 человек, цифра традиционно низкая для выходного дня. Всего выписано по выздоровлению 4639 пациентов.

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Летальных исходов не зафиксировано. Пандемия в Орловской области унесла жизни 94 человек: у всех лабораторно подтвердилось наличие коронавирусной инфекции.

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По данным оперативного штаба Орловской области, больше всего заразившихся за весь период мониторинга выявлено в самом городе Орле (2912 человек), Орловском районе (705), Мценске и районе (593), городе Ливны и Ливенском районе (286). Менее всего человек заразилось коронавирусом в Сосковском (26), Корсаковском (21) и Краснозоренском (21) районах.

Представил оперштаб области и данные о динамике заболеваемости у регионов-соседей. Согласно инфографике, в Тульском области количество заразившихся COVID-19 превысило 8,6 тысяч человек, в Брянской 7,6 тысяч, в Калужской 7,4 тысячи, в Курском 6,4 тысячи. Меньше случаев заболевания выявлено в соседней Липецкой области: здесь за пандемию заболело 4,7 тысячи человек.

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В России в целом за сутки выявлено еще 5118 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших за все время наблюдения составило таким образом 892 654 человека. Выздоровело за минувший день еще 3259 человек, всего - 696 681 человек. Летальных исходов зафиксировано еще 70. Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в России на 10 августа составляет 15001.

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Мы следим за развитием ситуации.