Коронавирус в Орле, новости на 7 августа: новые случая заражения, выздоровления и летальные исходы

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявлено еще 37 случаев заражения коронавирусом среди населения на 7 августа 2020 года, о чем сообщает федеральный оперштаб. Общее число заразившихся COVID-19 орловцев за все время наблюдения достигло 5885 человек.

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По выздоровлению за прошедший день выписано 46 пациентов, победивших болезнь. Всего выздоровело уже 4562 человека. Все они вернулись к привычной жизни.

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О новых летальных случаях оперативный штаб не сообщает. Количество скончавшихся в Орловской области пациентов, у которых лабораторно подтвердился диагноз COVID-19, составляет 93 человека.

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Хотя в целом ситуация остается стабильной, орловский оперштаб принял решение об усилении контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, в особенности за соблюдением масочного режима. Напомним, ограничения по коронавирусу в Орловской области продлены до 31 августа включительно.

В России в целом на сегодняшний день складывается следующая ситуация. Подтвержден 5241 случай заражения коронавирусной инфекцией среди населения за сутки, общее число заболевших за все время распространения COVID-19 по стране составило 877 135 человек. Выздоровело за вчерашний день еще 7235 человек, в общей сложности болезнь победило 683 592 человека. Летальных исходов, по данным федерального оперштаба, подтвердилось еще 119. Скончалось 14725 человек за период пандемии.

Мы следим за развитием ситуации.