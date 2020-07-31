Олег Карпиков: «Каждая картина прекрасна по-своему»

Новое культурное пространство появилось в городе Орле. Картинная галерея, в которой собраны десятки работ талантливых художников современности, готова принять орловцев и гостей областной столицы. Инициатор и создатель этого благотворительного арт-проекта - бизнесмен, депутат городского совета, коллекционер Олег Карпиков.

АХ, ВЕРНИСАЖ

Первыми посетить новую галерею смогли орловские журналисты, экскурсию ее создатель провел для гостей из СМИ лично. О картинах он говорит с энтузиазмом, его коллекция – его детище. Сразу оговаривается, что любимых или нелюбимых работ нет. Каждое полотно по-своему интересно, каждое вызывает особые эмоции. И это неудивительно, ведь собирал экспонаты коллекционер много лет. А начиналось все с творчества нашего земляка Николая Жатова.

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- Около двух десятков лет назад я приобрел картину орловского художника Николая Жатова. Тогда меня зацепил его стиль написания, желание автора оставить свой след в искусстве, в хорошем смысле этого слова. Стал сотрудничать с ним, заинтересовался работами других орловских художников, - рассказывает Олег Карпиков о первых полотнах своей коллекции.

За без малого 20 лет она росла и пополнялась все новыми работами разных авторов, как орловцев, так и художников из других регионов России. Здесь собраны картина кисти вышеупомянутого Николая Жатова, Александра Жатова, Ольги Давыдовой, Виктора Лупачева, Игоря Медведева, Владимира Ухина, Николая Силаева, Михаила Лапшова и других мастеров. Когда полотен набралось более двух сотен, коллекционер решил, что они должны увидеть свет, а свет должен увидеть их.

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- Галерея – это не коммерческий проект, а скорее культурный с элементами благотворительности. Хочется, чтобы работы увидела широкая общественность, - говорит Олег Владимирович.

Экспозиция на сегодняшний день состоит из трех десятков картин, стилистически скомпонованных в двух небольших залах: это работы орловцев Николая Жатова и Владимира Ухина. На полотнах - раннее летнее утро в деревне, золотой осенний лес, морозный зимний полдень, приход весны. Картины масштабные, детализированные настолько, что рассматривать каждую из них хочется долго.

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По планам, экспозиция будет обновляться раз в несколько месяцев. Основная масса картин находится в хранилище, где они ждут своего часа, чтобы предстать любителям прекрасного. Это и пейзажи, и натюрморты, и портреты, и сюрреалистические полотна.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ КАЖДОГО

Сегодня публичная галерея уже готова принять гостей, хотя Олег Владимирович и признается, что дальнейших планов с ней связанно немало. Так, в выставочных залах появятся уютные кресла, будет играть классическая музыка, чтобы каждый желающий мог не только провести здесь столько времени, сколько нужно для изучения экспозиции, но и просто отдохнуть. Ходящих по пятам и контролирующих каждый шаг экскурсоводов не будет.

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А еще в планах превратить это место в арт-пространство, объединяющее молодых подающих надежды творцов.

- Хотелось бы предоставить возможность орловским художникам, да и художникам из других регионов выставлять здесь свои работы с денежным поощрением и дальнейшей возможностью продажи картин для галереи, - делится планами коллекционер.

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В скором времени галерея распахнет свои двери для массовых посещений, конкретные даты будут зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории региона. Но в частном порядке любой житель Орла свободно может посетить вернисаж уже сейчас: владелец торопился с открытием, чтобы сделать такой творческий подарок орловцам ко Дню города.

Адрес: ул. Колхозная, 11 к.4, 3 этаж

Подготовила Ольга СУПОНЕВА