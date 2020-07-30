«Терпите, что уж поделать»: в Орле жители пятиэтажки боятся за свою жизнь из-за текущей крыши со звездным небом

Коммунальными проблемами в Орле мало кого удивишь. Однако порой встречаются особенно непростые случаи. Например, крыши жилых домов, через которые прекрасно видно звездное небо. Романтика? Жители пятиэтажного дома №21 на улице Генерала Жадова в Советском районе областного центра ей явно не рады.

Недавно в редакции «Комсомольской правды» раздался звонок. На той стороне телефонной трубки:

-Помогите! Мы уже боимся за свою жизнь! У меня ребенка чуть током не ударило во время очередного ливня! В нашем доме крыша-решето, а все только руками разводят и трубки бросают.

ЖИЛЬЦЫ ПОД КРЫШЕЙ «ЗВЕЗДНОЕ НЕБО»

Такой "порядок" твориться на чердаке дома. Куски сломанного шифера, голубиный помет и кирпичиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пятиэтажный кирпичный дом №21 на улице Генерала Жадова построили в Орле еще 44 года назад. Правда, за почти полувековой юбилей капитально ремонтировали его еще чуть ли ни при советской власти. Наконец, возраст дал о себе знать: то канализацию прорвет, то штукатурка сыпется. Однако самая главная беда – крыша.

Возле подъезда нас ждали жильцы-старожилы: Татьяна Яковлевна и Анна Ивановна.

- Ох, сколько раз к нам уже приходили, смотрели, снимали и все безрезультатно. «Терпите, что ж поделать – всегда один ответ», - жалуются женщины.

Анна Ивановна приглашает нас в свою квартиру, предварительно предупреждая: не споткнитесь о тазики. В маленькой комнатке их оказалось немало и на полу, и на стульях и даже на шкафах, а над ними огромные ржавые разводы, следы многолетних протечек.

Тазики жители дома №21 на улице Генерала Жадова бояться убирать, а вдруг ночью дождьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Жильцы чуть ли не после каждого дождя звонят в диспетчерскую службу, где им говорят, что приняли заявку, но никаких конкретных сроков решения проблемы не называют. Просто изредка, после очередного скандала, ставят латки, от которых вода быстро «перекочевывает» на новое место и протекает с еще большей силой. Не пропускает очередной дождевой поток и лампы в коридоре, электропровода и счетчики.

- В этом году нам еще относительно повезло с зимой. На крыше льда не было, а вот зимой 2018-2019 года была катастрофа. Его столько намерзло. В итоге рабочие лед ломами стали долбить и ветхий шифер переломали. Сами же и говорили при этом, что к нам на крышу залазить страшно, можно и на чердак провалиться, - говорит Татьяна Яковлевна.

Заглядываем в гости к бабушке Вале, еще одной пострадавшей от многочисленных потопов. Один из них застал ее как раз в 2018 году на 70-летие.

Последствие многолетних протечек видны невооруженным глазомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Поток шел такой, что с лоджии я ведер десять перетаскала. Дождь начался ночью, я побежала вычерпывать воду практически в одной ночной сорочке. В итоге заболела, застудила ноги. А на утро еще один «подарок» ко дню рождения – в одной из комнат потолок протек так, что воды было по щиколотку, полы вздулись. Вызвала инженера из управляющей компании, так она же на меня еще и наорала: почему у меня номерка на двери нет. Сил уже не хватает бороться, так и живем. Даже ремонт сделать не можем в квартире, - признается Валентина.

Ремонт в квартирах для жителей дома №21 – отдельная больная тема. Каждый делает на свой страх и риск, а кто уже и рукой махнул: что толку делать, если через неделю опять затопит. В отремонтированных квартирах людям периодически приходится сливать воду с подвесных потолков.

Бабушка Валя: "Хочется ремонт сделать, обои новые поклеить, но сил уже нет. Опять ведь затопит"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Об этом рассказала корреспонденту «КП» звонившая в нашу редакцию Елена. Переехала она вместе семьей в этот дом еще в 2013 году, не подозревая, что здесь такие проблемы. Обнаружились они после первого же сильного дождя.

Зимой потопы здесь тоже случаются. Особенно, когда на крыше много снега и льдаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Как-то раз, перед Новым годом мы поставили возле окна елку, включили гирлянду, чтобы порадовать дочку и отошли на кухню. А когда вернулись, увидели, как на ель и работающую розетку льется с потолка вода от подтаявшего на крыше льда. Чудо, что ребенка в это время не было в зале. Боюсь представить, чтобы было, если бы она схватилась за гирлянду, - рассказала нам молодая мама.

Дом №21 по улице Генерала Жадова заливает регулярноФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году семья все же решилась сделать ремонт (прежде всего, ради дочки), а потом позвонила в УК.

- Боитесь за ремонт? А зачем вы его вообще делали?! – был короткий ответ.

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ, А РЕЗУЛЬТАТА НЕТ

Как рассказали нам жильцы злополучного дома, летом 2019 года они провели собрание собственников и собрали голоса за капитальный ремонт. Более 50% сказали свое «ДА» и расписались в официальном документе.

Жильцы уже записывают самые несуразные отговорки по ремонту крыши. "Терпите, что тут можно полелать" - одна из нихФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Собранные подписи мы передали директору управляющей компании вместе с актом о протечках, который составила жилищная инспекция. Он передал материалы в городской совет народных депутатов и нас вроде как включили в программу капитального ремонта на июль этого года. Правда, чтобы он начался наша управляющая компания должна оплатить составление проектно-сметной документации. Она этого не сделала. На этом дело у нас закончилось, больше никаких подвижек нет. Потолок как тек так и течет, - рассказывает Татьяна Яковлевна.

Татьяна Яковлевна: "Рабочте сами говорили, что к нам на крышу залазить страшно, можно и на чердак провалиться"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Тем временем, жильцы дома продолжают забрасывать обращениями и жалобами жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и городскую администрацию. Ответа нет, когда все же будет ремонт (осень не за горами) никто не может ответить.

Вода подмывает козырьки балконовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Комсомолка» тоже попыталась дозвониться до директора управляющей компании. Однако так и не смогла застать его на месте. Обратились мы и в Фонд капитального ремонта. Здесь, хоть и не с первого раза, подняли трубку, но сразу прокомментировать ситуацию нам не смогли, предложив направить официальный запрос. Что мы и сделали, а заодно и в администрацию города Орла.

Жизнь среди тазиков в ожидании ответаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вместе с нами ждут ответа от сразу трех инстанций и жители дома №21, дома, где через дыры в крыше видно ночью звездное небо и где очень уютно живут в несущих балках жуки-короеды.

«КП» следит за развитием событий.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пятиэтажный кирпичный дом №21 на улице Генерала Жадова построили в Орле еще 44 года назадФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В начале июня 2020 года орловское отделение Общероссийского народного фронта провело сбор жалоб жителей домов с протекающими крышами. Как рассказали нам общественники, звонков был настоящий шквал. В итоге набралось больше 35 проблемных домов. Список с адресами ОНФ передал в администрацию города Орла и управление жилищной инспекции по Орловской области. Ответа пока также не последовало.