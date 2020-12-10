В Орле найденного в сгоревшем доме пенсионера убили до пожара

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле доследственная проверка по факту пожара, в котором погиб 83-летний пенсионер, обернулась уголовным делом. Вскрытие показало, что пожилой мужчина умер не от огня или дыма. По подозрению в преступлении задержан его собственный сын.

Сам пожар случился в частном секторе Железнодорожного района Орла. Вечером во вторник, 8 декабря, по сигналу о возгорании на улицу Грузовую прибыли пожарные. Как оказалось, горел частный дом на несколько семей. Пожар удалось потушить, а через какое-то время спасатели обнаружили на пепелище тело пожилого хозяина жилья. Следственный комитет организовал проверку, которая установили, что здесь не обошлось без криминала.

Как пояснила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области, при обследовании тела погибшего оказалось, что на нем имеются телесные повреждения никак не связанные с термическим воздействием. Пенсионер оказался серьезно избит, вплоть до сломанных ребер. Первым подозреваемым стал 58-летний сын погибшего. Следователи выяснили, что и потерпевший, и подозреваемый склонны к маргинальному образу жизни. Задержанный отпрыск не стал отпираться и под тяжестью улик сознался, что избил отца. Как это нередко бывает в конфликт с кулаками переросло совместное времяпрепровождение за бутылкой спиртного.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), - сообщает пресс-служба регионального следкома.

Вероятнее всего, подозреваемого возьмут под стражу, по крайней мере именно об этом намерено ходатайствовать следствие.

А вот почему разбушевался пожар, еще предстоит установить, о поджоге в настоящий момент говорить рано. Возможно, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем, например, с сигаретой.

Расследование уголовного дела продолжается.