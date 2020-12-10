«Возможно похищен»: фигурант громкого орловского дела об автомобильной пирамиде пропал в Риге

Александра Петшик пропал в Риге 7 декабря, возможно он был похищен. Госполиция Латвии объявила о розыске

Громкое уголовное дело о финансовой автомобильной пирамиде, наделавшее восемь лет назад шума в Орловской области, похоже приняло неожиданный оборот. Имя одного из фигурантов, Александра Петшика-Каца, всплыло в Латвии. Накануне стало известно о его возможном похищении в Риге, где мужчина спокойно жил с женой и двумя детьми, забыв о своем криминальном российском прошлом.

МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ОБМАН

В Орловской области имена братьев Кацев - именно под этой фамилией они жили в регионе, куда приехали из Иркутской области скрываясь от местной полиции, - у многих вызывают зубовный срежет. В начале 2010-х Александр и Сергей занимались поставкой люксовых автомобилей по сниженной цене. Хотите БМВ Х-5 за полмиллиона? Пожалуйста! Нет, у братьев не было своего автосалона, бизнес они вели по принципу некой финансовой пирамиды, но только с машинами. При этом в числе клиентов Петшиков-Кацев значились, конечно, не рядовые орловцы. Из-за рубежа дорогие авто пригоняли для чиновников, бизнесменов, полицейских, сотрудников разных государственных структур, криминальных авторитетов.

Сначала все шло как по маслу. Высокопоставленные клиенты не только несли находчивым братьям свои миллионы, но и были неким гарантом безопасности: кому повредит дружба, например, с адвокатом? Отношения с покупателями братья строили на доверии, почти никогда не оформляли сделки документально. Люди верили одному только слову Александра и Сергея, которое дорого стоило в прямом и переносном смысле.

Однако как и любую другую пирамиду, автобизнес Кацов ждал провальный финал. Деньги у клиентов брали на четыре месяца, за это время их прокручивали и привозили машины заказчику на деньги следующего покупателя. Как и следовало ожидать, вскоре начались финансовые проблемы. Тем более, что жили Кацы на широкую ногу, любили гульнуть, были завсегдатаями тусовок и сами устраивали шумные вечеринки. Словом, жизнь в шоколаде, да и от клиентов отбоя не было.

- Скорее всего, из-за сумасшедшего потока клиентов они перестали успевать прокручивать средства. В итоге деньги у людей брали, а машины взамен не привозили, - объяснял ситуацию «Комсомолке» источник правоохранительных органах в начале расследования. Подробнее историю можно почитать здесь.

В один момент терпение кредиторов лопнуло. Люди стали требовать назад деньги или на худой конец машины. Ситуация накалилась до предела. Одному из братьев удалось сбежать. Александр занял у Сергея 600 тысяч рублей, и след его простыл.

Ориентировка на Александра Петшика от 2012 года

Сергея же задержала полиция, позже еще одним фигурантом дела стал его гражданская жена, которая, как выяснилось, тоже помогала вести нечистый бизнес. В 2014 году суд вынес Сергею и его подружке приговор.

- Установлено, что Сергей Петшик и его брат в 2010 году создали организованную группу, в состав которой также вошла сожительница Сергея Петшика Анастасия Ларичкина. Преступная группа специализировалась на хищении дорогостоящих автомобилей и денежных средств. Согласно распределенным ролям, Петшики предлагали гражданам приобрести дорогостоящие автомобили по цене существенно ниже рыночной, собирали деньги и за счет взносов последующих участников «автопирамиды» выполняли заказы первых по очередности клиентов, - рассказывает об исходе дела пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Сергей и Анастасию осудили на 6 с половиной и 2 года 2 месяца лишения свободы соответственно, а также суд постановил выплатить крупный штраф.

Александр был объявлен в международный розыск, о нем ничего не было слышно все эти годы.

До вчерашнего дня.

«ЛЮДИ В МАСКАХ ГОВОРИЛИ НА РУССКОМ»

- Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Александра Петшика (1984 г.р.), которого в последний раз видели 7 декабря. Был одет: серая куртка, светло-серые брюки, синяя обувь. Особые приметы: на левом плече татуировка в виде Джокера, - такое объявление данное Госполицией Латвии распространили на днях латвийские новостные СМИ.

На фотографии в ориентировке - один в один россиянин с криминальным следом в Орловской области Александр Петшик-Кац. Александр жил в Латвии, где получил политическое убежище, продолжал заниматься машинами, правда, уже в другом ключе: работал в собственном автосервисе в Риге.

Обстоятельства пропажи Петшика до сих пор не ясны. Как удалось выяснить латвийским журналистам, в полицию с заявлением о пропаже мужа пришла его супруга. Вот что рассказывает портал lsm.lv. со ссылкой на Службу новостей Латвийского радио 4.

- В районе 12:30 в индустриальной зоне на Ганибу дамбис был задержан или похищен мой муж Александр Петшик. Неизвестные люди подъехали на автомобиле <...> Отец видел только, как моего мужа положили на землю — трое человек. Его запихнули в машину и увезли в неизвестном направлении. Я обратилась в Государственную полицию, написала заявление о пропаже человека, - цитируют латвийские журналисты Владу Петшик.

При этом в Госполиции Латвии о какой-то спецоперации и задержании Петшика не сообщают. Правоохранители объявили пропавшего в розыск. Родственники Александра опубликовали пост в Facebook о пропаже с просьбой откликнуться всех, кто знает что-либо о происшествии. Больше трех тысяч человек поделились постом, но пока что никаких точных сведений нет. Очевидцы происшествия сообщают, что люди в масках, увезшие Александра, говорили на русском языке.

Российские правоохранители об инциденте ничего не сообщали. Но, как стало известно «КП» из собственных источников, полиция в курсе произошедшего. Есть предположение, что мотив у возможных похитителей Петшика простой - это месть.

Редакция «КП-Орел» следит за развитием ситуации.