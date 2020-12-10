Как отличаться от конкурентов и нравиться покупателям, рассказали на онлайн-форуме «Сбер бизнес | live» В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в области маркетинга и менеджмента

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Онлайн-форум «Сбер бизнес | live» прошел 9 декабря в Липецке, но подключиться к нему могли желающие со всего Черноземья. Эксперты в области предпринимательства и финансов рассказали участникам (а их зарегистрировалось более двух тысяч человек), как развиваться и стать эффективнее, поделились секретами маркетинга и лайфхаками личностного роста.

Владимир Салмин

– Для любого предпринимателя важны две вещи: рост эффективности и снижение затрат. Причем не только финансовых, но и временных, – пояснил председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин. – Форумы с участием звездных спикеров, уже не раз доказавших эффективность своих инструментов, сразу дают нужные ответы на актуальные вопросы бизнеса. Это позволяет моментально внедрять полученные знания в работу и просто не может не дать тот самый эффект синергии.

Онлайн-форум действительно оказался наполнен реальным содержанием. Спикеры поделились с собравшимися практическими советами по развитию предпринимательства и разобрали реальные кейсы бизнеса, предложив решения конкретных проблем. Хедлайнерами липецкого форума стали Игорь Манн и Максим Батырев – ведущие эксперты в области маркетинга и менеджмента.

Оба спикера – признанные лидеры теории и практики бизнес-искусства, лауреаты профильных премий и авторы бестселлеров.

Игорь Манн

Игорь Манн дал участникам реальные практические рекомендации на каждый день, рассказал, как быть максимально эффективным и как составить индивидуальный план достижения цели. По словам эксперта, время – очень важный ресурс. И Сбербанк в этом плане умеет ценить время своих клиентов. Поэтому всем предпринимателям нужно брать с него пример.

Кроме того, в ходе форума спикер объяснил участникам, как определиться со стратегией бизнеса, как отличаться от конкурентов и нравиться своим покупателям и потребителям услуг.

Максим Батырев

Известный российский менеджер и автор популярной книги «45 татуировок менеджера» Максим Батырев поделился с собравшимися семью шагами по смене стратегии компании. Рассказал, как вести себя менеджеру, когда кризис уже наступил, как диагностировать финансы, каким образом развить лояльность сотрудников в тяжелые времена и как внедрять проактивные изменения. Таким образом звездный эксперт дал предпринимателям пошаговую технологию работы с командой.

Виктория Шиманская

Также для участников выступила доктор психологии и эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Она объяснила, что эмоциональный интеллект – одна из важнейших компетенций для бизнесмена.

Михаил Смолянов

А предприниматель и основатель сервиса финансового учета «Финолог» Михаил Смолянов раскрыл для участников онлайн-форума «Сбер бизнес | live» секреты того, как в кризисной ситуации управлять бизнесом не на основе эмоций, а ориентируясь на факты и цифры.