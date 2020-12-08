Липецкий губернатор Игорь Артамонов провел приём граждан в режиме видеоконференции

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Личный прием граждан в режиме видеоконференции провел секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава региона Игорь Артамонов. Он рассмотрел обращения жителей по разным вопросам. К примеру, жительница Долгоруковского района Валентина Попова, воспитывающая вместе с супругом девять детей, из которых восемь приемных, обратилась с Игорю Артамонову с просьбой помочь приобрести автомобиль.

Глава региона отметил, что такое право у семьи есть. В Липецкой области действует закон «О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью», согласно которому семье положена единовременная выплата на приобретение транспортного средства в размере 900000 рублей как многодетной семье, имеющей восемь и более детей.

Другая многодетная семья Аладьиных рассказала о своем желании развивать подсобное хозяйство в сфере птицеводства. Программы поддержки начинающих фермеров в области есть, ими нужно активно пользоваться, отметил Игорь Артамонов. Получить средства можно и в ходе конкурсов, например, «Агростартап». Сумма гранта в нем составляет от 1,6 до 5 миллионов рублей.

Обращения жителей касались вопросов трудоустройства, адаптивного спорта, работы ЕДС. По каждому обращению Игорь Артамонов дал соответствующие поручения, а также разъяснения и рекомендации по разрешению конкретных ситуаций, основанные на нормах действующего законодательства. «Люди должны быть уверены, что власть слышит их, понимает их проблемы и решает их. Задача власти - разъяснить жителям, как пользоваться своими правами, искать и находить вместе пути решения проблемы», - сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.