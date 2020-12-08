Коронавирус в Орловской области, последние новости на 8 декабря 2020: новые очаги заражения, досрочные каникулы, статистика по заболевшим и умершим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 декабря 2020 Фото: Архив "КП"

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Орловской области, внося свои коррективы в привычную жизнь. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 8 декабря 2020 года.

Как сообщает федеральный оперативный штаб, за сутки ковид подтвердился еще у 165 жителей Орловской области. Суммарно же число заразившихся составляет 17 305 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению за сутки пациентов почти вдвое больше, чем заболело: 299 человек. Суммарно, статус выздоровевших получили 15 136 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает федеральная статистика и о еще 3 смертельных случаях. В регионе за период пандемии скончалось 216 пациентов с диагнозом COVID-19. Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, число смертей выросло в том числе и потому, что в медицинские учреждения пациенты попадают в тяжелом состоянии.

Инфографика яндекс.ру

- Дал дополнительное поручение по более активной фазе направления лекарственных препаратов для амбулаторного лечения, чтобы не затягивали и не усугубляли сам процесс лечения, - пояснил Андрей Клычков.

За неделю еще 16 человек подключили к системе искусственной вентиляции легких. Всего в больницах находится 36 человек, подключенных к аппаратам. При этом в область поступило еще 30 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас ведется их сборка и подготовка к запуску.

Еще две очаговых вспышки коронавируса зафиксировано в регионе. Хотя продолжает действовать система закрытых смен в социальных учреждениях интернатного типа, это не помешало коронавирусу проникнуть в областную психиатрическую больницу и Залегощенский дом ветеранов. В психбольнице в групповом очаге заболеваемости зарегистрировано 28 случаев заражения коронавирусом (24 пациента и 4 медработника) и 7 случаев Залегощенском доме ветеранов.

Из-за ковида раньше могут начаться новогодние каникулы у школьников.

- Если сегодняшняя ситуация будет сохраняться и не изменится в лучшую сторону, то мы выйдем с предложением увеличить школьные новогодние каникулы на 4 дня. В этом случае, обучающиеся уйдут на каникулы с 28 декабря, - сообщила Татьяна Крымова, глава департамента образования.

Мы следим за развитием ситуации.