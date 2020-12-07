Коронавирус в Орловской области, последние новости на 7 декабря 2020 года: количество заболевших превысило 17 тысяч

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 декабря 2020 года
Фото: Архив "КП"
Данные о распространении коронавирусной инфекции по регионам России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 7 декабря 2020 года.
Сегодня регион превысил порог в 17 тысяч заболевших. Это суммарная цифра. За сутки заразилось еще 162 жителя Орловской области, всего за время пандемии - 17 140 человек.
Инфографика яндекс.ру
Выписано по выздоровлению за вчерашний день всего 9 пациентов, невысокое число выписанных, впрочем, характерно для выходного дня. Официально статут излечившихся от коронавируса в регионе получили 14 837 жителей.
Инфографика яндекс.ру
О новых смертельных исходах оперативный штаб не сообщает. Всего их жизни ушло 213 орловцев, у всех был диагностирован COVID-19.
Инфографика яндекс.ру