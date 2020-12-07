Орел все больше преображается к Новому году

Елка в Детском парке Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел продолжает свое преображение к Новому году. Часть праздничного облачения уже появилась на центральных улица, фотокорреспондент "Комсомолки" запечатлел его для читателей.

Новинкой в этом году стала "Елка-вертолет", которая установлена в детском парке возле фонтана "Кони". Новогоднее дерево целиком состоит из фигурок праздничных подарков, которые привез вертолет, венчающий композицию вместо звезды. Мнения орловцев разделились: кому-то новинка понравилась, другие посчитали ее слишком эксцентричной. А вам нравится?

Новая елка на радость детям Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На улице Ленина поставили 16 четырехметровых световых фигур-елей, которые украшали главный пешеходный маршрут города и в прошлом году. Здесь же появились ярмарочные домики-шале, правда пока неизвестно, развернется ли тут торговля: это будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Часть домиков установлена в Детском парке.

Световые консоли-ели уже знакомы жителям Орла по прошлому году

Продолжается установка световых фонтанов. На площади Ленина со стороны гостиницы "Русь" появится новая фигура "Мак", ее орловцы еще не видели, другая фигура появится у гостиницы "Салют".

На площади Ленина установлен новый световой фонтан Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Как сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла, полностью областной центр приоденется к праздникам к 15 декабря.

На улице Ленина к Новому году преображаются и кафе, магазины Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, массовых новогодних гуляний в этом году не будет: коррективы в привычное празднование внес коронавирус. Отменены корпоративы, кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь, не состоится елок, утренников, концертов.