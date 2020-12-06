Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 декабря 2020: регион приблизился к рубежу в 17 тысяч заболевших

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 6 декабря Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 158 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 6 декабря озвучил федеральный оперштаб. Регион практически вплотную приблизился к новой психологической отметке в 17 тысяч заболевших.

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За весь период пандемии в Орловской области заболели уже 16 тысяч 978 человек. Победить болезнь смогли 14 тысяч 828 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались еще 20 орловцев. Цифра традиционно маленькая для выходного дня. Лечение в настоящее время продолжают 1937 человек.

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Продолжает на протяжении уже нескольких дней пополняться статистика смертности. По информации федерального оперштаба, скончались еще два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Всего в Орловской области умерло 213 человек.

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В целом по стране за последние сутки коронавирус был выявлен у 29 039 человек, 457 заболевших скончались. Выздоровели 21 342 человека.

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