Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 декабря 2020: умерли еще три человека

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 5 декабря 2020 Фото: Архив "КП"

В Орловской области за сутки выявили еще 152 случая заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на 5 декабря озвучил федеральный оперштаб. За весь период пандемии в регионе заболели 16 тысяч 820 человек.

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Победить болезнь смогли 14 тысяч 808 пациентов с COVID-19. Накануне из больниц выписались 273 орловца. Лечение в настоящее время продолжает 1801 человек.

Продолжает расти число летальных исходов. Уже несколько дней подряд федеральный оперативный штаб сообщает о новых смертях. Сегодня подтвердилась кончина еще трех пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 211 человек.

Инфографика https://yandex.ru/

В регионе продолжают наращивать коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом. Накануне 40 новых мест появились в Болховской ЦРБ. Кроме того, перепрофилирование коечного фонда продолжается в больнице Семашко (210 коек), больнице Боткина (40 коек) и Кромской ЦБР (30 коек). Работы находятся в стадии завершения.

Инфографика https://yandex.ru/

Решается и вопрос с дефицитом лекарств. 4 декабря в регион прибыла дополнительная партия антибиотиков, пользующихся повышенным спросом в аптеках.

Мы следим за развитием ситуации.