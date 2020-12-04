Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 декабря 2020 года: число смертей достигло 208

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 4 декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 декабря, федеральный оперштаб обновил информацию о распространении COVID-19 в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на сегодняшний день.

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За сутки положительный результат теста на коронавирус получил 151 орловец. Таким образом, с начала пандемии заболели уже 16 тысяч 668 человек.

На данный момент победить болезнь смогли 14 тысяч 535 жителей региона, из них 357 выписались из больниц по выздоровлению 3 декабря. Продолжают лечение 1925 человек.

Однако сообщает оперативный штаб и о еще 3 смертельных случаях. Пандемия унесла жизни 208 жителей Орловской области, заразившихся коронавирусом.

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Напомним, накануне региональный оперштаб принял решение продлить ограничительные меры до 31 января 2021 года.

- Надеемся, что в результате принятых ограничительных мер у нас не будет вспышки COVID-19. Режим повышенной готовности на территории области вводится до 31 января 2021 года включительно. Это решение касается продления существующих ограничительных мер, в том числе и дистанционного режима обучения для студентов учреждений среднего профессионального образования и вузов. По итогам января мы будем принимать решение о целесообразности продления срока ограничительных мероприятий, - отметил глава региона Андрей Клычков.

Инфографика https://yandex.ru Фото: Архив "КП"

Кроме того, официально подвержено: никаких новогодних корпоративов. Принято решение запретить барам, ресторанам и кафе в период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года проведение массовых развлекательных мероприятий.