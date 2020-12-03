Липецкий губернатор Игорь Артамонов почтил память Неизвестного солдата

.

Красные гвоздики возложил сегодня, в День Неизвестного солдата, к Вечному огню на площади Героев в Липецке руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. Цветы к мемориалу также принесли представители областных советов депутатов и ветеранов, регионального отделения «Поискового движения России» и Липецкого авиацентра, военного комиссариата, силовых структур и молодежных общественных организаций области, школьники и студенты. Память павших воинов почтили минутой молчания.

«Мы помним тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным. И преклоняемся перед величием подвига и силой духа неизвестных солдат, погибших на полях сражений нашей страны и за ее пределами, участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые, превозмогая горечь утрат и лишений, завоевывали победу во имя свободы и счастья будущих поколений», – сказал Игорь Артамонов.

Липецкая область сегодня присоединилась к всероссийской акции «Огни памяти». Она проводится 3 декабря в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны и Года памяти и славы, который отмечается в 2020-м в России по указу Президента страны. Во всех городах и районах области у мемориалов и воинских захоронений, состоятся церемонии возложения цветов и зажжение «огней памяти».

День Неизвестного солдата отмечается ежегодно с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. 3 декабря в 1966 году прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы у Ленинградского шоссе и торжественно захоронен в Александровском саду у Кремлевской стены. Сейчас здесь установлен пост №1 Почетного караула. Россияне чествуют всех, кто сражался за Родину, но чей личный подвиг остался неизвестным. В этот день вспоминают 4,5 миллиона пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, 120 тысяч павших воинов, останки которых нашли участники поискового движения России, а также 6 тысяч человек, имена которых за это время удалось восстановить.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.