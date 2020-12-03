«Мираторг» выделил Вожовской школе порядка 1 миллиона рублей

Школьная площадка уже стала любимым местом сельской детворы.

Средства, предусмотренные для школы, расположенной в Кромском районе, пошли на строительство спортплощадки и покупку автобуса для доставки учеников из других населенных пунктов.

- Школа у нас небольшая, 120 учеников. Спортзала не было, но теперь появилась многофункциональная площадка. Дети могут играть и в футбол, и в волейбол, и все это на воздухе, мы очень благодарны, — отмечает Лидия Сенина, директор Вожовской средней общеобразовательной школы.

Новая спортплощадка оборудована по самым современным стандартам — огороженная решеткой территория со специальным напольным покрытием, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, футбольные ворота, скамейки для болельщиков позволяют с комфортом проводить уроки физкультуры и устраивать соревнования.

В этом году предприятие агрохолдинга признано победителем конкурса «Социальный агросектор Орловской области ТОП-12» среди крупных предприятий региона. «Мираторг» стремится и в дальнейшем активно помогать в развитии инфраструктуры, улучшая социальные условия для жителей разных районов области. Напомним, на территории региона в компании трудится 2800 человек.

- Помощь школам, больницам и муниципальным учреждениям является важной частью социальной политики холдинга. Деятельность компании неразрывно связана с селом и его жителями, поэтом мы внимательно прислушиваемся к их пожеланиям. Мы создаем рабочие места, и по возможности помогаем в развитии социальной инфраструктуры - будь то строительство спортивных объектов, помощь школам или благоустройство мест отдыха, - прокомментировали в пресс-службе «Мираторга».