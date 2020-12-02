«Ростелеком» организовал сеть VPN для филиала «Россети Центр Орелэнерго», в Орловской области

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Специалисты цифрового провайдера проложили более 20 километров волоконно-оптического кабеля, связав 24 подразделения заказчика в одну сетевую инфраструктуру. Защищенный VPN-канал позволит электросетевой компании обмениваться информацией, обеспечит бесперебойную работу и стабильное функционирование информационных систем на скорости до 100 Мбит/с.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Мы завершили работы по созданию эффективной и легкоуправляемой информационной инфраструктуры во всех подразделениях Орелэнерго. Защита корпоративных каналов уже стала объективной необходимостью для любой организации. VPN “Ростелекома” гарантирует заказчику информационную безопасность и защиту от внешних негативных факторов. Сервис позволяет пользоваться такими решениями, как видеоконференцсвязь, корпоративная телефония, единая система электронного документооборота».

Сергей Алёшин, и.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Россети Центр Орелэнерго»:

«Обеспечение высокой степени надежности и защиты каналов связи наряду с простотой их эксплуатации - первоочередной инструмент цифровой трансформации. Орелэнерго поставило перед “Ростелекомом” задачу создать виртуальную частную сеть, которая значительно упростит взаимодействие между подразделениями филиала, расположенными по всей области, и позволит более эффективно вести бизнес-процессы. Сотрудники провайдера выполнили работы под ключ и точно в срок».

В Орловской области «Ростелеком» подключил более 1 600 цифровых портов VPN. В текущем году корпоративные клиенты приобрели 132 порта, из них наибольшее количество подключений зафиксировано в марте и апреле 2020 года, когда многие компании переводили сотрудников на удаленную работу.

VPN от «Ростелекома» — гибкая технология, которая совмещает в себе оперативность, надежность, простоту и экономичность. Сервис обеспечивает высокую защищенность информационных ресурсов и предназначен для самого широкого спектра компаний — от среднего и малого бизнеса до крупных клиентов в различных сферах деятельности, а также органов государственной власти. Сеть VPN легко масштабируется, что позволяет оперативно подключать ее к имеющейся инфраструктуре.

Более подробно узнать об услуге можно на сайте компании или по телефону 8 800-200-30-00

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