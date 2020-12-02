Коронавирус в Орловской области, последние новости на 2 декабря 2020 года: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 декабря 2020 года Фото: Архив "КП"

Статистику о распространении коронавируса по регионам России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 2 декабря 2020 года.

В регионе за сутки коронавирусная инфекция выявлена еще у 151 человека. Суммарно за месяцы пандемии зафиксировано 16 364 случая заражения среди жителей области.

Инфографика яндекс.ру

Статус выздоровевших за прошлый день получили еще 238 жителей Орловской области, а за весь период выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения 13 897 человек.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает федеральный оперштаб и о смертельных случаях - скончались еще 3 пациента с диагностированным COVID-19. Таким образом число смертей в регионе превысило 200, из жизни ушло за месяцы пандемии 202 заразившихся коронавирусной инфекцией орловца.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения инфекции вырос со значения 1,02 до 1,03 в сравнении с предыдущим периодом, число заражений на 100 тысяч человек - 2 189,9, а число смертельных случаев также на 100 тысяч человек составляет 27, по данным федеральной статистики.

Большинство из больных коронавирусом пациентов - женщины. Что касается возраста заболевших, то лица до 17 лет составляют 2% от общего числа заразившихся, от 18 до 30 лет - 4,9%, больше всего пациентов в возрасте от 31 года до 59 лет - 47,5 %, а пациентов в возрасте старше 60 лет - 45,6 %

Выдача медикаментов лечащимся на дому орловцам началась с 24 октября. На сегодняшний день их смог получить 501 человек.

Регион готов к старту прививочной кампании. В этом месяце поступит вторая партия, больше 600 доз вакцины "Спутник V". Прививки получат работники медицины, делать уколы будут в 16 больницах и поликлиниках.