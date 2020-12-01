Игорь Артамонов посетил Единую диспетчерскую службу Липецкой области

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Глава региона Игорь Артамонов посетил Единую диспетчерскую службу. Он посмотрел, как операторы консультируют липчан по вопросам, связанным с обеспечением лекарствами и вызовами врача на дом. Доля таких обращений составляет 28% от общего количества звонков в ЕДС.

Вместе с оператором Игорь Артамонов сделал несколько звонков по отработанным заявкам и спросил, как обратившиеся в ЕДС оценивают работу службы.

«Совершили три звонка. По всем ответили, что операторы им помогли. Подробно объяснили, в каких аптеках найти нужные лекарства. Я удовлетворен работой операторов ЕДС. Многие субъекты сейчас выстраивают работу по образу и подобию Липецкой области. Мы начали активно развивать диспетчерскую службу еще в первую волну коронавируса и это принесло свои результаты. Здорово, что служба была создана вовремя. Это нас выручало уже много раз, ведь выдержать такой наплыв обращений очень непросто» - отметил Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что в Липецкой области достаточно лекарств, запасы постоянно контролируются. В «Липецкфармации» находится 104 тысячи упаковок антибиотиков, 20 тысяч упаковок противовирусных препаратов.

В круглосуточном режиме по телефону 88004504848 принимаются заявки и контролируются обращения по вопросам ЖКХ, аварийных ситуаций, капитального ремонта МКД, вывоза мусора, благоустройства, дорожного хозяйства, социальной поддержки населения, вопросам здравоохранения. К единой информационной системе ЕДС подключены 117 управляющих компаний по Липецкой области, Государственная жилищная инспекция, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по вывозу ТКО, фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 11 поликлиник Липецка.

За 11 месяцев 2020 года Единой диспетчерской службой Липецкой области принято 422 896 звонков. Основная доля заявок от жителей Липецкой области связана с вопросами нарушений в работе систем ЖКХ - 42%.

Кроме того, липчане часто консультируются по вопросам поиска подходящих мер социальной поддержки. С 15 января 2020 года ЕДС принимает звонки о фактах распространения и продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. С марта организована горячая линия по COVID 19 и оказанию волонтерской помощи. Ежедневно в дневную смену работает 10-14 операторов, в ночную смену – два.

Силами сотрудников Единой диспетчерской службы Липецкой области происходит круглосуточной мониторинг корректности занесения данных поставщиками-ресурсоснабжающими организациями в Систему МКА ЖКХ и контроль заявленных сроков проведения отключений и восстановления подачи ресурсов жителям области.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.