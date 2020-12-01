Коронавирус в Орловской области, последние новости на 1 декабря 2020: сколько человек заболело, выздоровело и скончалось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 декабря 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

Статистику по распространению коронавируса в регионах России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 1 декабря 2020 года.

За минувший день коронавирус подтвердился у 148 жителей региона. Если суммировать, то за месяцы наблюдения заразилось 16 213 человек. Активных больных на сегодняшний день 2 554 человека.

Инфографика яндекс.ру

Выписано по выздоровлению из стационара или снято с домашнего наблюдения еще 229 человек. За весь период мониторинга излечилось 13 659 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Оперативный штаб сообщил и о еще 3 летальных случаях. В Орловской области умерло 199 пациентов с диагностированным COVID-19.

Инфографика яндекс.ру

В Орловской области под аппаратами искусственной вентиляции легких находится 20 человек. Прирост пациентов, которым требуется ИВЛ, составил 4%. Увеличивается число тяжелых случаев.

В ближайшее время будут развернуты дополнительные койки для больных коронавирусом на базе Болховской районной больницы. Планируется ввести около 40 коек.

13 школ полностью перешли на дистанционное обучение. В 95 школах используется смешанная система. При этом болеет в регионе больше 6 тысяч учеников, у большинства - ОРВИ. По причине коронавируса же отсутствует 185 детей.

Уже в этом месяце начнется массовая вакицинация медиков от коронавируса, в регион поступит больше 600 доз вакцины. Как отметил глава облздрава Иван Залогин в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга, регион готов к проведению прививочной кампании.