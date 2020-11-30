Депутаты Воронежской облдумы оказывают волонтерскую помощь жителям региона

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Напомним, с весны 2020 года в Воронежской области организованы масштабные акции, в рамках которых многодетные семьи, малообеспеченные и социально незащищенные граждане могли получить необходимую помощь. С призывом поддержать жителей региона к парламентариям обратился председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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— Защита интересов наших граждан и забота о них являются приоритетом в работе депутатов. Считаю особенно важным оперативно откликаться на запросы жителей в это непростое время, когда пандемия коронавирусной инфекции отразилась на всех сферах жизни региона. Наиболее остро в нашей поддержке нуждаются представители старшего поколения, многодетные семьи и социально незащищенные граждане. Не стоит забывать и о тех, кто находится на «передовой» — наших медиках и соцработниках, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Откликнувшись на призыв председателя облдумы, депутаты в своих избирательных округах совместно с органами соцзащиты и благотворительными организациями оказывают помощь всем, кто в ней нуждается.

Поддержка старшего поколения

В начале октября был организован «круглый стол» в рамках реализации проекта «Старшее поколение», в ходе которого обсуждались меры поддержки пожилых людей в условиях COVID-19. Модератором тематической площадки выступила депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук. В ходе обсуждения были озвучены лучшие методы и практики, применяемые в воронежской системе социальной защиты.

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Так волонтеры некоммерческой организации «Старость в радость» инициировали благотворительную акцию для жильцов геронтологического центра в Воронеже. Они собрали письма-пожелания от пожилых людей и попросили всех неравнодушных помочь их реализовать. Депутат Воронежской областной Думы Елена Губина взяла из общей стопки 7 случайных писем. Это были просьбы о новом радиоприемнике, аккумуляторной бритве, сотовом телефоне, телевизоре, праздничном платке. Она лично привезла волонтерам подарки для постояльцев центра.

— Важно, чтобы пожилые люди не чувствовали себя забытыми и одинокими в период вынужденной изоляции. И особенно это касается тех, кто живет не в семьях, а в специализированных учреждениях и геронтологических центрах, — отметила Елена Губина. — Ограничения не позволяют нам организовать для них поздравления в полном объеме, но в наших силах порадовать их подарками.

«Мы вместе»

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Воронежской области возобновил работу региональный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтеры, в числе которых и депутаты регионального парламента, помогают пожилым и маломобильным людям в покупке продуктов, лекарств и оплате коммунальных услуг. При этом все добровольные помощники обеспечиваются средствами защиты: масками, перчатками и антибактериальными средствами.

Депутат облдумы Кристина Кулешова вместе с волонтерами Клуба «Мы вместе» организовала доставку продуктов питания и лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, которые находятся в самоизоляции из-за пандемии.

По инициативе председателя Комитета по физической культуре и спорту Александра Пешикова в Богучарском районе создан волонтерский отряд.

— Мы стараемся помочь людям сохранить свое здоровье, используем любую возможность поддержать тех, кому сложно в нынешней ситуации. Помощь оказываем не только гражданам, но и медикам, и социальным работникам, — отметил Александр Пешиков.

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Школьникам помогают учиться дома

Продолжается работа по организации дистанционного обучения. Так, депутаты облдумы Олег Маслов и Иван Воробьёв вручили десять планшетов школьникам из многодетных семей Бобровского района.

— Пандемия — испытание для многих, в том числе и для школьников. Важно поддержать подрастающее поколение. Я уверен, что современные планшеты помогут им в обучении, и ребята будут получать только хорошие оценки, — отметил Олег Маслов.

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Помощь соцучреждениям и медикам

По инициативе депутатов фракции «Единая Россия» в Воронежской областной Думе, волонтеры-медики, работающие в «красной зоне», обеспечиваются горячими обедами. Депутат Александр Пешиков передал продуктовые наборы для медперсонала, работающего в «красной зоне» Кантемировской районной больницы.

Депутат Артём Копылов передал Региональному центру реабилитации инвалидов рециркулятор воздуха. На покупку еще одного устройства выделил средства депутат Александр Князев. Он передал рециркулятор для обеззараживания помещений в управление соцзащиты населения Хохольского района.

Кроме того, депутаты Игорь Есауленко и Алексей Чернов инициировали награждение медиков медалями «За самоотверженность». В их числе были отмечены волонтеры, активно проявившие себя во Всероссийской акции «Мы вместе 2020».