Коронавирус в Орловской области, последние новости на 30 ноября 2020: заболело больше 16 тысяч человек

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Статистическую картину распространения коронавируса по регионам России представил федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 30 ноября 2020 года.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 146 человек. Таким образом, общее число заболевших за месяцы пандемии превысило порог в 16 тысяч человек и составляет на сегодняшний день 16 065 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано за прошедший день 52 пациента, что немного в сравнении с предыдущими днями, однако традиционно невысокая цифра характерна для выходного дня. В целом же смогли излечиться от коронавирусной инфекции, за все время наблюдения, 13 430 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

О новых смертельных случаях оперативный штаб не сообщает. Суммарно, скончалось 196 заболевших коронавирусной инфекцией орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения болезни по региону держится на уровне 1,02, количество случаев заболевания на 100 тысяч населения 2 149,9, смертей на 100 тысяч человек 26,2.

Что касается географии распространения болезни по региону, то в "лидерах" по числу заразившихся сам областной центр - город Орел. За время, пока в регионе царит пандемия, тут заразилось больше 8 тысяч человек. На втором месте Орловский район с количеством заболевших более 1,7 тысячи, а на третьем город Ливны и район, где заразилось коронавирусом более 1,2 тысячи человек.

Как сообщает оперативный штаб региона, с учетом выздоровевших пациентов, на сегодняшний день число больных составляет 2 439 человек.

- Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Орловской области представил инфографику, рассказывающую как обстоят дела с распространением коронавирусной инфекции у регионов-соседей Орловщины.

Так, в Брянской области заболевших (за весь период) более 17,2 тысяч человек, в Тульской более 16,6 тысяч. В других регионах зарегистрировано меньшее количество заращившихся: в Калужской области 15,9 тысяч, в Курской 15,2 тысячи, в Липецкой 11,2 тысячи.

Мы следим за развитием ситуации.