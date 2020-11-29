Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 ноября 2020: регион приблизился к порогу в 16 тысяч заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил картину распространения коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года.

Орловщина вплотную приблизилась к порогу в 16 тысяч заболевших. За сутки инфекция подтвердилась еще у 147 жителей, а общее число заразившихся составляет 15 919 человек.

Инфографика яндекс.ру

Согласно статистике которые сутки подряд число выписанных по выздоровлению пациентов превышает число заболевших. Так, на сегодняшний день тест показал отсутствие COVID-19 сразу у 219 орловцев. А суммарно выздоровело и выписано 13 378 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Есть у оперативного штаба и данные о новых смертях. За сутки ушло из жизни еще 2 жителя Орловской области с диагнозом COVID-19. Здесь, Орловщина, также оказалась на пороге собственного антирекорда в две сотни умерших: всего за время пандемии коронавирус закончился смертью для 196 заболевших.

Инфографика яндекс.ру

Согласно данным федерального оперштаба, коэффициент заражаемости на сегодняшний день составляет 1,02%, а заражений на 100 тысяч человек 2130,4. Коэффициент смертей на 100 тысяч человек - 26,2.

Мы следим за развитием ситуации.