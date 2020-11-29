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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, последние новости на 29 ноября 2020: регион приблизился к порогу в 16 тысяч заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года

Фото: Архив "КП"

Федеральный оперативный штаб представил картину распространения коронавирусной инфекции по регионам России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 29 ноября 2020 года.

Орловщина вплотную приблизилась к порогу в 16 тысяч заболевших. За сутки инфекция подтвердилась еще у 147 жителей, а общее число заразившихся составляет 15 919 человек.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Согласно статистике которые сутки подряд число выписанных по выздоровлению пациентов превышает число заболевших. Так, на сегодняшний день тест показал отсутствие COVID-19 сразу у 219 орловцев. А суммарно выздоровело и выписано 13 378 жителей региона.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Есть у оперативного штаба и данные о новых смертях. За сутки ушло из жизни еще 2 жителя Орловской области с диагнозом COVID-19. Здесь, Орловщина, также оказалась на пороге собственного антирекорда в две сотни умерших: всего за время пандемии коронавирус закончился смертью для 196 заболевших.

Инфографика яндекс.ру

Инфографика яндекс.ру

Согласно данным федерального оперштаба, коэффициент заражаемости на сегодняшний день составляет 1,02%, а заражений на 100 тысяч человек 2130,4. Коэффициент смертей на 100 тысяч человек - 26,2.

Мы следим за развитием ситуации.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Орловской области 2020: последние новости

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