Россельхозцентр Орловской области: за успехом аграриев - хрупкие женские плечи

Сотрудницы Технолого-аналитической испытательной лаборатории знают все о качестве и безопасности сельскохозяйственных культур.

Говорят, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая в него верила и его поддерживала, будь то супруга, дочь или мать. С этой крылатой фразой нельзя не согласиться. И часто именно женщины стоят за успешной реализацией проектов, плодотворной работой и развитием целых организаций и предприятий. В ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Орловской области, можно сказать, все держится на хрупких женских плечах. Любящие и заботливые жены и мамы дома, на рабочем месте они настоящие профи. Разбирающиеся во всех тонкостях непростого аграрного дела, именно они помогают добиваться сельхозпроизводителям Орловщины рекордных урожаев и высокого качества производимой продукции.

ПОМОЩЬ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

Основные направления деятельности орловского филиала Россельхозцентра - это семеноводство, защита растений, химико-токсикологические исследования и оценка качества семян. Осуществляется государственное задание по фитосанитарному мониторингу. В совокупности работа направлена на всестороннюю помощь сельхозпроизводителям и их поддержку.

Обывателю процесс выращивания сельскохозяйственных культур может показаться простым, но такое мнение ошибочно. И сами фермеры, и работники сельхозотрасли знают, как непросто получить добротный урожай. Он зависит от многих факторов, и подсказать, направить, дать рекомендации всегда готовы в Россельхозцентре.

Так, в преддверии посевной кампании ежегодно выполняется масштабная работа по проверке качественных свойств семян.

- От жизнеспособности посевного материала напрямую зависит будущий урожай. Мы проверяем семена на всхожесть, определяем уровень влажности, наличие возбудителей болезней, вредителей, изучаем сортовые свойства, - рассказывает Татьяна Семионова, начальник отдела качества зерна.

Большая часть исследований проводится в собственной лаборатории, трудятся в которой представительницы прекрасного пола.

УПОР НА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

На базе Орловского филиала «Россельхозцентра» функционирует аттестованная Технолого-аналитическая испытательная лаборатория (ТАИЛ), здесь работают семь сотрудниц. Именно они помогают определить земледельцам, насколько безопасным и качественным является посевной материал и пригоден ли к реализации урожай той или культуры. В лаборатории создана материально-техническая база, которая постоянно обновляется, здесь проводится множество исследований.

В их числе: определение органолептических и физико-химических показателей качества, содержания белка в различных культурах, определение содержания жира и кислотного числа масла в масличных культурах. Помимо этого, сотрудницы лаборатории устанавливают наличие остаточного количества пестицидов, определяют, есть ли в зерне токсичные элементы и микотоксины, а также лабораторное исследование покажет, насколько качественно протравлены семена.

Востребованы на сегодняшний день анализы по определению содержания белка и протеина в культурах и определение содержания жира и кислотного числа масла в масличных культурах.

Важно, что анализы выполняются в условиях анонимности: у пробы есть только численный номер и не указана организация, поставившая материал для изучения. Поэтому исследования здесь не только точные, но и максимально прозрачные.

- Если в культуре выявляется, например, высокое количество токсичных элементов, то она забраковывается. Аграрию мы сообщаем результаты анализов, а далее он должен принять меры по недопущению в оборот не соответствующей стандартам качества продукции. Но в Орловской области очень редко бывают случаи, когда исследование выявляет превышение негативных показателей, - рассказывает Елизавета Горбачева, заведующая ТАИЛ орловского филиала Россельхозцентра.

Кроме того, осуществляются услуги по выдаче деклараций о соответствии, которую сельхозпроизводители получают на основании результатов испытаний качества и безопасности зерна. Декларация необходима при реализации продукции растениеводства.

РАБОТА КИПИТ

Несмотря не непростые эпидемиологические условия и связанные с ними ограничения, посевная и уборочная кампании сезона-2020 прошли (вторая еще продолжается) в штатном режиме. Под урожай 2020 года было посеяно 451,5 тыс. гектар озимых зерновых, орловские аграрии вновь добились рекордных показателей по валовому сбору зерна со своих угодий, намолотив более 4 млн. тонн. И во многом это заслуга грамотного и осознанного подхода к земледелию.

Некоторые из фермеров обращаются в Российский сельскохозяйственный центр за локальной консультацией в области защиты растений, другие предпочитают услугу полного сопровождения. Когда сельхозпроизводители сомневаются в принятии решения, специалисты учреждения приходят на помощь. Сопровождение начинается на этапе профессионального подбора семян и длится на протяжении всего полевого сезона. Какие удобрения вносить? Когда и в каких пропорциях? Что за вредитель угрожает посевам и какой яд способен с ним справиться? Как выработать стратегию по защите растений от болезней? Агрономы Россельхозцентра знают ответы на эти вопросы и к каждой ситуации найдут индивидуальный подход, предлагая при этом конкурентоспособные цены на услуги внебюджетной части.

Сегодня в штате организации числится две сотни человек, большинство из них женщины. Филиалы есть в каждом из 24 районов Орловской области, редкий фермер-растениевод не знает в лицо сотрудниц Россельхозцентра.

- В связи с пандемией мы приняли все предписываемые меры безопасности внутри организации: пожилых работников отправили на оплачиваемый больничный, ограничили число сотрудников в кабинете до одного человека, перестроили график, сделав его посменным, обеспечили всех антисептическими средствами и регулярно проводим обработку помещений, - рассказывает об условиях работы в нынешних реалиях Владимир Дежин, руководитель Орловского филиала Россельхозцентра.

При этом Владимир Федорович отмечает, что на качестве оказываемых услуг пандемия не сказалась, а работы даже стало больше: поле удаленно не засеешь и хороший урожай без труда и профессионального сопровождения не вырастишь.

Владимир Дежин, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области

Дорогие женщины, настоящие и будущие мамы, бабушки!

От всего сердца поздравляем вас с теплым и душевным праздником, Днем матери. Весь наш мир держится на хрупких женских плечах. Женщина дает начало новой жизни, она растит и воспитывает не просто своего ребенка, но и нового члена общества, гражданина.

Многие из вас умело совмещают роль любящих матерей и хозяек домашнего очага с профессиональной деятельностью. Вы сворачиваете горы на работе и не обделяете вниманием своих близких, вы постоянно растете и совершенствуетесь, сочетаете в себе нежность и силу, женственность и твердость характера, красоту и острый ум.

В праздничный день желаем всем представительницам прекрасного пола благополучия, личного счастья, семейного тепла, крепкого здоровья и сил для новых свершений!

С уважением, коллектив филиала ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр Орловской области» и руководитель Владимир Федорович Дежин.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Орловской области расположен по адресу: 302005, г. Орел, ул. Андреева, д. 28

Тел./факс (4862) 72-18-07, e-mail: rsc57@mail.ru

Ольга СУПОНЕВА