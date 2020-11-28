Коронавирус в Орловской области, последние новости на 28 ноября 2020 года: сколько человек заболело, выздоровело и умерло

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Как за сутки изменилась картина с распространением коронавируса в регионах России рассказал федеральный оперативный штаб. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 28 ноября 2020 года.

Согласно статистике, диагноз COVID-19 за сутки поставили еще 145 жителям региона. Суммарно, за месяцы пандемии заболело 15 772 орловца.

Инфографика яндекс.ру

Выздоровело и выписано пациентов больше, чем новых зараженных: отрицательные тесты оказались у 284 человек. А всего излечились за пандемию 13 159 жителей Орловской области.

Инфографика яндекс.ру

Сообщает оперативный штаб, к сожалению, и о смертельных случаях. Умерло еще 3 орловца с диагностированным коронавирусом. Болезнь унесла жизни 194 человек.

Инфографика яндекс.ру

В Орловской области возобновил работу волонтерский штаб. Добровольцы вновь начали развозить лекарства для пожилых людей и пациентам с коронавирусом, проходящим лечение на дому, а также оказывать поддержку медикам в больницах.

В настоящее время 98 добровольцев-медиков работают базе медицинских учреждений облцентра, 42 человека на «Горячей линии», 51 волонтер доставляет лекарства.

Стали чаще болеть жители региона трудоспособного возраста. В категории от 18 до 29 лет количество увеличилось на 15,2%, в категории от 30 до 49 лет - на 3%. При этом заболеваемость в возрастной группе от 50 до 64 лет и старше осталась на прежнем уровне. По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости зафиксирован среди работников образования - на 14%, промышленных предприятий – на 46% и торговли на 41,2%,

В регионе продолжаются рейды по торговым точкам, организациям общепита и сферы услуг, а также в транспорте. Основная часть нарушений за минувшую неделю была выявлена на предприятиях торговли (52% от общего числа). Из 142 проверенных торговых точек, нарушения нашли в 37.

Мы следим за развитием ситуации.