Сергей КУТЕНЕВ: «Бьет не значит любит, насилию нет оправдания»

Сергей Кутенев - председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инноваций».

В 1965 году этот день стал роковым для сестер Мирабаль из Доминиканской Республики, с которыми расправились по приказу диктатора из-за участия в революционном движении. А с 2000 года во всех странах мира 25 ноября проходят мероприятия, призванные обратить внимание общественности на непростую тему насилия над женщинами на нашей планете.

Проблему мы обсудили с общественным и социальным деятелем, бизнесменом, депутатом орловского горсовета народных депутатов Сергеем Кутеневым.

- Сергей Николаевич, о проблеме насилия над женщинами, в частности домашнего насилия, в нашей стране не особенно принято говорить вслух. Как вы считаете, почему?

- Во-первых и к сожалению, не только в нашей стране. Это сложный и многогранный вопрос с многовековой историей, и сейчас, когда общественность стала обращать на него внимание, показалась лишь верхушка айсберга. Все мы знаем старинную поговорку «Бьет - значит любит». И в ней частично заложен ответ. В корне неверная догма о взаимосвязи телесного насилия и глубокой душевной привязанности настолько долго навязывалась женщинам, что стала для многих непреложной истиной. У историков существует теория о том, что много столетий назад укоренилась дремучая модель поведения, в которой женщина считалась источником нечистых сил. Мужчина, который поучал и колотил свою жену, спасал ее от страданий в загробном мире. А если он этого не делал, стало быть, не любил. Подтверждением этой теории является исторический документ «Домострой» - свод законов для семейной жизни, датированный XVI веком. Сюда же, кстати, можем отнести еще одну пословицу: «Не выноси сор из избы». Вот и сложилась вопиюще несправедливая закономерность: он бьет, потому что любит, а она терпит и молчит - не выносит сора из избы. Кроме того, на Руси женщинам издревле прививались такие качества, как долготерпение, христианское смирение, а ведущей ролью для них становилась роль праведной жены. Но посыл исказился. Любое насилие противоестественно, никто не имеет права причинять моральные или физические страдания другому человеческому существу. И это нужно доносить до людей.

- Доносить до людей - это одно. Но есть практическая сторона вопроса. Как быть жертве? Куда идти? Кто ей поможет?

- На сегодняшний день по всей стране реализуются частные инициативы, открываются новые со- циальные центры, сотрудники которых готовы прийти на помощь пострадавшим женщинам, правда большинство из таких организаций сосредоточено в мегаполисах. Не хватает волонтерских, со-циальных инициатив. В Орле функционирует кризисный центр помощи женщинам, матерям и детям. Здесь оказывают первичную помощь заложницами непростой жизненной ситуации, им предоставляется временный кров, с постоялицами работают психологи.

- Может ли вообще пострадавший, а в данном контексте пострадавшая от рук агрессора, рассчитывать на помощь и защиту государства?

- Россия - одна из немногих стран, где не принят закон о домашнем насилии. Сегодня практически невозможно найти какую-то информацию, контакты организаций, в которых женщинам, оказавшимся в подобной ситуации, помогут. Государство обязано защищать своих жителей. Должна быть правовая база, закон, который позволит жертвам насилия почувствовать хотя бы какой-то тыл, позволит знать, что им помогут, а обидчик будет наказан. Ведь по сути насилие над женщиной - это такое же преступление на почве ненависти, как экстремизм. Только в данном случае по гендерному признаку.

- Играет ли свою роль здесь отношение общества? Может быть, если бы мы были добрее и внимательнее друг к другу, искоренить проблему было бы проще?

- Примечательно то, что после принятия поправок в Закон о насилии в семье в 2017 году взгляд общественности на проблематику разделился. Часть граждан выступила категорически против таких изменений в законодательстве, другая часть, напротив, сочла их логичными и справедливыми. И это опять же вопрос менталитета. Зачастую мы делаем вид, что не замечаем чужих проблем. Мол, моя хата с краю. У нас не принято вмешиваться в ссоры, скандалы и выяснение отношений других людей. Между тем иногда простое человеческое участие помогает не просто выбраться человеку со дна, но и спасает его жизнь.

ВЫХОД ЕСТЬ!

Кризисный центр - это служба экстренного реагирования. Его идеология - в первую очередь скорая помощь, а первое требование - обеспечить личную безопасность пострадавших.

Кризисный центр «Орловский» - один из первых, созданных в России кризисных центров, свою историю он ведет с 2011 года. Тогда специалисты изучили опыт коллег из разных регионов России и зарубежья и буквально за пару месяцев смогли объединить ресурсы и разработать модель учреждения, которое станет спасательным кругом для женщин и детей, оказавшихся в сложной или опасной для жизни ситуации. В 2011 году заработала телефонная линия, а в 2014 году был открыт стационар, он же убежище.

На сегодняшний день в центре функционирует два стационарных отделения (для женщин и отдельно для женщин с детьми), круглосуточная телефонная линия экстренной помощи, которая выполняет последние годы функции оператора Всероссийского детского телефона доверия, консультативное отделение, где с обратившимися работают психологи и юристы, а также мобильная бригада, готовая выехать на помощь.

Вадим Тепляков, социальный работник, практикующий психолог, бывший директор и один из основателей кризисного центра «Орловский»:

- Оказавшись в опасной ситуации, первое, что должна сделать женщина, - постараться физически из нее выйти, чтобы быть подальше от агрессора. Для каждой отдельно взятой женщины специалисты кризисного центра разрабатывают пошаговый план действий, в зависимости от ее ситуации.

Существует два вида поддержки: полустационарная, когда женщина приходит на консультацию к психологу или юристу, или стационарная, когда пострадавшая получает на срок до 3 месяцев крышу над головой, безопасное пристанище, горячую пищу. Специалисты центра за то время, пока она находится здесь, не только разработают план выхода из кризиса, но и помогут восстановить документы, решить вопрос трудоустройства, если это необходимо. Все услуги бесплатны.

Что делать женщинам в сложных ситуациях?

Позвонить в кризисный центр по круглосуточному телефону

+7 (4862) 77-99-44, рассказать специалисту о своей ситуации, действовать по его рекомендации.

Ольга СУПОНЕВА