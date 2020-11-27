На четыре года продлена одна из региональных мер соцподдержки для сельских учителей Воронежской области

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Воронежская областная Дума на заседании 26 ноября приняла закон «О возложении на автономное учреждение Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» отдельных государственных полномочий Российской Федерации в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния».

Благодаря принятию этого решения государственная регистрация рождения (за исключением рождения, регистрация которого производится одновременно с регистрацией установления отцовства) и смерти будет предоставляться в филиалах АУ «МФЦ» на всей территории Воронежской области. Соответствующими полномочиями МФЦ будут наделены с 1 июля 2021 года.

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– На сегодняшний день в Воронежской области работает 40 филиалов МФЦ, охват населения услугами составляет 100%. В настоящее время МФЦ предоставляет 33 услуги семьям с детьми, но для их получения гражданину все равно необходимо сначала обратиться в отдел ЗАГС для получения свидетельства о рождении ребенка. После вступления в силу закона, исчезнет необходимость обращаться в ЗАГС, свидетельство о рождении можно будет получить в ближайшем МФЦ, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Финансирование для реализации соответствующих государственных полномочий также определено – в 2021-2023 годах на эти цели из бюджета будет направлено порядка 6 млн рублей.

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Кроме того, для организации оказания в филиалах МФЦ услуг по регистрации рождения и смерти необходимо будет организовать межведомственное электронное взаимодействие, для чего из областного бюджета направят около 5 млн рублей для приобретения необходимых программно-аппаратных комплексов и оборудования. Еще почти 600 тысяч рублей будет направлено на обучение специалистов АУ «МФЦ».